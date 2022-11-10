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"Ймовірний злочин проти людяності": Amnesty International про катування та депортацію українців до росії

"Ймовірний злочин проти людяності": Amnesty International про катування та депортацію українців до росії

Київ • УНН

 • 273634 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (АІ) стверджує, що російська влада примусово вивозила та депортувала цивільних із тимчасово окупованих територій України й прирівняла дії окупантів до воєнних злочинів, додавши, що це "ймовірний злочин проти людяності". Про це йдеться в останньому звіті організації під назвою "Ніби тюремний конвой": Незаконне вивезення та насильство щодо цивільних в Україні під час російської "фільтрації", передає УНН.

Цитата

"Розділення дітей із їхніми сім'ями та примусове переміщення людей на сотні кілометрів від їхніх домівок ще більше доводить, яких жорстоких страждань завдає російське вторгнення цивільному населенню України", - заявила генеральна секретарка Amnesty International Аньєс Калламар.

Вона додала: "Ница російська тактика примусового переміщення та депортації – це воєнний злочин. Amnesty International також переконана, що ці дії слід розслідувати як злочин проти людяності".

Деталі

Правозахисники AI опитали 88 цивільних, насильно вивезених з окупованих територій України до росії. Більшість із них – жителі Маріуполя, а також Харківської, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Майже всі, особливо маріупольці, описували умови, у яких вони опинялися, як примусові, тобто вони не мали іншого вибору, окрім як поїхати до росії або окупованих країною-агресором територій, йдеться у звіті.

Amnesty International задокументувала випадки примусового вивезення або депортації до рф дітей, літніх людей та осіб із інвалідністю. В одному з випадків 11-річного хлопчика розлучили з матір'ю під час "фільтрації" та не дали возз’єднатися, що є чітким порушенням міжнародного гуманітарного права.

Люди, яких затримували під час "фільтрації", у інтерв'ю Amnesty International розповіли про катування та жорстоке поводження, зокрема їх лупцювали, били струмом і погрожували стратою. Іншим відмовляли в їжі та воді, багатьох тримали в небезпечних приміщеннях, переповнених людьми.

"Усі, кого примусово вивезли та досі незаконно утримують, повинні отримати можливість поїхати, а всі, хто несе відповідальність за скоєння цих злочинів, мають бути покарані. Діти під опікою росії повинні возз'єднатися зі своїми сім'ями, потрібно сприяти їхньому поверненню на підконтрольні українському уряду території", - закликали у AI.

Нагадаємо

Слідчі ООН заявили, що в ході війни було скоєно воєнні злочини, у тому числі бомбардування росією житлових районів, численні страти, тортури та сексуальне насильство.

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