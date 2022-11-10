"Ймовірний злочин проти людяності": Amnesty International про катування та депортацію українців до росії

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"Розділення дітей із їхніми сім'ями та примусове переміщення людей на сотні кілометрів від їхніх домівок ще більше доводить, яких жорстоких страждань завдає російське вторгнення цивільному населенню України", - заявила генеральна секретарка Amnesty International Аньєс Калламар.

Вона додала: "Ница російська тактика примусового переміщення та депортації – це воєнний злочин. Amnesty International також переконана, що ці дії слід розслідувати як злочин проти людяності".

Деталі

Правозахисники AI опитали 88 цивільних, насильно вивезених з окупованих територій України до росії. Більшість із них – жителі Маріуполя, а також Харківської, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Майже всі, особливо маріупольці, описували умови, у яких вони опинялися, як примусові, тобто вони не мали іншого вибору, окрім як поїхати до росії або окупованих країною-агресором територій, йдеться у звіті.

Amnesty International задокументувала випадки примусового вивезення або депортації до рф дітей, літніх людей та осіб із інвалідністю. В одному з випадків 11-річного хлопчика розлучили з матір'ю під час "фільтрації" та не дали возз’єднатися, що є чітким порушенням міжнародного гуманітарного права.

Люди, яких затримували під час "фільтрації", у інтерв'ю Amnesty International розповіли про катування та жорстоке поводження, зокрема їх лупцювали, били струмом і погрожували стратою. Іншим відмовляли в їжі та воді, багатьох тримали в небезпечних приміщеннях, переповнених людьми.

"Усі, кого примусово вивезли та досі незаконно утримують, повинні отримати можливість поїхати, а всі, хто несе відповідальність за скоєння цих злочинів, мають бути покарані. Діти під опікою росії повинні возз'єднатися зі своїми сім'ями, потрібно сприяти їхньому поверненню на підконтрольні українському уряду території", - закликали у AI.

Нагадаємо

Слідчі ООН заявили, що в ході війни було скоєно воєнні злочини, у тому числі бомбардування росією житлових районів, численні страти, тортури та сексуальне насильство.