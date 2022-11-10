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"Вероятное преступление против человечности": Amnesty International о пытках и депортации украинцев в россию

"Вероятное преступление против человечности": Amnesty International о пытках и депортации украинцев в россию

Киев • УНН

 • 273633 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Международная правозащитная организация Amnesty International (АИ) утверждает, что российские власти принудительно вывозили и депортировали гражданских с временно оккупированных территорий Украины и приравняли действия оккупантов к военным преступлениям, добавив, что это "вероятное преступление против человечности". Об этом говорится в последнем отчете организации под названием "Вроде тюремный конвой": Незаконный вывоз и насилие в отношении гражданских в Украине во время российской "фильтрации", передает УНН.

Цитата

"Разделение детей с их семьями и принудительное перемещение людей на сотни километров от их домов еще больше доказывает, какие жестокие страдания причиняет российское вторжение гражданскому населению Украины", - заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Она добавила: "Подлая российская тактика принудительного перемещения и депортации – это военное преступление. Amnesty International также убеждена, что эти действия следует расследовать как преступление против человечности."

Детали

Правозащитники AI опросили 88 гражданских, насильственно вывезенных с оккупированных территорий Украины в россию. Большинство из них – жители Мариуполя, а также Харьковской, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Почти все, особенно мариупольцы, описывали условия, в которых они оказывались, как принудительные, то есть у них не было иного выбора, кроме как поехать в россию или на оккупированные страной-агрессором территории, говорится в отчете.

Amnesty International задокументировала случаи принудительного вывоза или депортации в рф детей, пожилых и лиц с инвалидностью. В одном из случаев 11-летнего мальчика разлучили с матерью во время "фильтрации" и не дали воссоединиться, что является четким нарушением международного гуманитарного права.

Люди, которых задерживали во время "фильтрации", в интервью Amnesty International рассказали о пытках и жестоком обращении, в частности их избивали, били током и угрожали казнью. Другим отказывали в пище и воде, многих содержали в опасных помещениях, переполненных людьми.

"Все, кого принудительно вывезли и до сих пор незаконно удерживают, должны получить возможность уехать, а все, кто несет ответственность за совершение этих преступлений, должны быть наказаны. Дети на попечении россии должны воссоединиться со своими семьями, нужно содействовать их возвращению на подконтрольные украинскому правительству территории", - призвали в AI.

Напомним

Следователи ООН заявили, что в ходе войны были совершены военные преступления, в том числе бомбардировка россией жилых районов, многочисленные казни, пытки и сексуальное насилие.

Украинские Национальные Новости

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