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Ймовірність утворення тромбів від Covid-19 у 8-10 разів вища, ніж після вакцинації – The Wall Street Journal

Київ • УНН

 • 13226 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Результати Оксфордських досліджень показують, що ризик рідкісного тромбоутворення у вісім-десять разів вищий у людей, які хворіють на Covid-19, ніж серед людей, які отримали щеплення Pfizer, Moderna чи AstraZeneca, пише The Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі 

Оксфордське дослідження показало, що ризик згортання крові та тромбоутворення від Covid-19 набагато більший, ніж після вакцинації. Дослідники заявили, що варіативність серцево-судинних захворювань може бути більш поширеною у дорослих, інфікованих Covid-19, ніж передбачалося раніше. І вони поставили за мету порівняти цей показник із тромбоутворенням, яке може бути пов'язано з щепленнями.

Оксфордське дослідження використовувало базу даних хворих пацієнтів та виявило, що ризик тромбоутворення від зараження Covid-19 у вісім-десять разів більший, ніж серед дорослих, які отримували будь-яку з трьох вакцин від Pfizer-BioNTech, Moderna та AstraZeneca.

Дані включали 513 000 пацієнтів, яким діагностовано Covid-19 з січня 2020 року по 25 березня 2021 року.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Вона мала становити 200 тисяч доз. В Україні регіони почали отримувати вакцину від Sinovac 13 квітня, а 14 квітня розпочалося щеплення.

Також в Україні почали щеплювати від COVID-19 вакциною Pfizer/BioNTech.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.

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