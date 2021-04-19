Вероятность образования тромбов от Covid-19 в 8-10 раз выше, чем после вакцинации - The Wall Street Journal
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Результаты Оксфордских исследований показывают, что риск редкого тромбообразования в восемь-десять раз выше у людей, болеющих Covid-19, чем среди людей, получивших прививку Pfizer, Moderna или AstraZeneca, пишет The Wall Street Journal, передает УНН.
Детали
Оксфордское исследование показало, что риск свертывания крови и тромбообразования от Covid-19 намного больше, чем после вакцинации. Исследователи заявили, что вариативность сердечно-сосудистых заболеваний может быть более распространенной у взрослых, инфицированных Covid-19, чем предполагалось ранее. И они задались целью сравнить этот показатель с тромбообразованием, которое может быть связано с прививками.
Оксфордское исследование использовало базу данных больных пациентов и выявило, что риск тромбообразования от заражения Covid-19 в восемь-десять раз больше, чем среди взрослых, получавших любую из трех вакцин от Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.
Данные включали 513 000 пациентов, которым диагностирован Covid-19 с января 2020 года по 25 марта 2021 года.
Вакцинация в Украине
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.
25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Она должна была составить 200 тысяч доз. В Украине регионы начали получать вакцину от Sinovac 13 апреля, а 14 апреля началась вакцинация.
Также в Украине начали прививать от COVID-19 вакциной Pfizer/BioNTech.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.