Євросоюз закликав Туреччину "вберегти демократію"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Європейський Союз в особі Верховногого представника ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні закликав владу Туреччини поновити діалог з опозиційними політичними силами і таким чином "вберегти демократію в країні", передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"ЄС та його держави-члени нагадують, що засудили спробу військового перевороту, яка сталась 15 липня, і, визнаючи потребу Туреччини у вжитті відповідних заходів, закликають її вберегти парламентську демократію, а також повагу до прав людини, верховенства права, фундаментальних свобод та права кожного на справедливий суд", - наголосила Ф.Могеріні.
При цьому вона додала, що повага до цих основоположних цінностей була серед зобов'язань Туреччини як кандидата на членство в Євросоюзі.
За словами голови дипломатії Євросоюзу, останні події у Туреччині, коли були заарештовані опозиційні політики та журналісти, що критикували владу, викликають в ЄС "надзвичайне занепокоєння". Як зазначила Ф.Могеріні, ЄС та його країни-члени "дуже ретельно продовжуватимуть слідкувати за ситуацією в Туреччині та здійснювати її оцінку", і водночас будуть готові "продовжувати політичний діалог з Туреччиною на усіх рівнях".
Напередодні міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн гостро розкритикував арешти опозиційних політиків та журналістів в Туреччині, порівнявши дії турецької влади з методами, якими діяли нацисти у Німеччині у 1930-х роках, а також допустив впровадження Євросоюзом санкцій стосовно Анкари. 8 листопада статс-міністр з питань Європи у МЗС Німеччини Міхаель Рот наголосив, що критики турецької влади мають право на отримання політичного притулку в ФРН.