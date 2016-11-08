Евросоюз призвал Турцию "уберечь демократию"

"ЕС и его государства-члены напоминают, что осудили попытку военного переворота, который произошел 15 июля, и, признавая необходимость Турции в принятии соответствующих мер, призывают ее уберечь парламентскую демократию, а также уважение прав человека, верховенства права, фундаментальных свобод и права каждого на справедливый суд ", - подчеркнула Ф.Могерини.

При этом она добавила, что уважение до этих основополагающих ценностей была среди обязательств Турции как кандидата на членство в Евросоюзе.

По словам главы дипломатии Евросоюза, последние события в Турции, когда были арестованы оппозиционные политики и журналисты, которые критиковали власть, вызывают в ЕС "чрезвычайное беспокойство". Как отметила Ф.Могерини, ЕС и его страны-члены "очень тщательно продолжают следить за ситуацией в Турции и осуществлять ее оценку", и одновременно будут готовы "продолжать политический диалог с Турцией на всех уровнях".

Накануне министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн раскритиковал аресты оппозиционных политиков и журналистов в Турции, сравнив действия турецких властей с методами, которыми действовали нацисты в Германии в 1930-х годах, а также допустил внедрения Евросоюзом санкций в отношении Анкары. 8 ноября статс-министр по вопросам Европы в МИД Германии Михаэль Рот отметил, что критики турецких властей имеют право на получение политического убежища в ФРГ.