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Евросоюз призвал Турцию "уберечь демократию"

Евросоюз призвал Турцию "уберечь демократию"

Киев • УНН

 • 6818 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Европейский Союз в лице Верховногого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини призвал власти Турции возобновить диалог с оппозиционными политическими силами и таким образом "уберечь демократию в стране", передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"ЕС и его государства-члены напоминают, что осудили попытку военного переворота, который произошел 15 июля, и, признавая необходимость Турции в принятии соответствующих мер, призывают ее уберечь парламентскую демократию, а также уважение прав человека, верховенства права, фундаментальных свобод и права каждого на справедливый суд ", - подчеркнула Ф.Могерини.

При этом она добавила, что уважение до этих основополагающих ценностей была среди обязательств Турции как кандидата на членство в Евросоюзе.

По словам главы дипломатии Евросоюза, последние события в Турции, когда были арестованы оппозиционные политики и журналисты, которые критиковали власть, вызывают в ЕС "чрезвычайное беспокойство". Как отметила Ф.Могерини, ЕС и его страны-члены "очень тщательно продолжают  следить за ситуацией в Турции и осуществлять ее оценку", и одновременно будут готовы "продолжать политический диалог с Турцией на всех уровнях".

Накануне министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн раскритиковал аресты оппозиционных политиков и журналистов в Турции, сравнив действия турецких властей с методами, которыми действовали нацисты в Германии в 1930-х годах, а также допустил внедрения Евросоюзом санкций в отношении Анкары. 8 ноября статс-министр по вопросам Европы в МИД Германии Михаэль Рот отметил, что критики турецких властей имеют право на получение политического убежища в ФРГ.

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