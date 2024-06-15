Євросоюз націлився виготовляти 2,5 млн снарядів щороку
Київ • УНН
ЄС має намір виробляти 2,5 мільйона снарядів на рік, досягнувши того ж рівня, що і Росія, протягом наступного року.
Країни Євросоюзу прискорюють виробництво боєприпасів і вже протягом наступного року зрівняються у кількості з Росією. Про це повідомив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, інформує La Tribune, передає УНН.
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Бретон заявив, що цього року Євросоюз вийде на потужність виготовлення 1,7 млн снарядів на рік, а вже наступного планує зрівнятись з РФ, виготовляючи 2,5 млн снарядів на рік.
Ми прискорили виробництво боєприпасів. У березні 2023 року ми виробляли в Європі 500 тисяч снарядів на рік і вже були кращими у цьому за американців, які виробляли лише 300 тисяч. Але з того часу ми подвоїли цю потужність
Єврокомісар також заявив про необхідність збільшити оборонні закупівлі на тлі напружених відносин з Москвою. Крім того, Бретон зазначив, що Європа повинна й надалі проводити переозброєння своїх армій.
Ця потреба поділяється багатьма державами-членами ЄС і може піти на користь нашій оборонній промисловості. Але вона повинна бути здатною постачати зброю європейській армії вчасно
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