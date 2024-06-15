Страны Евросоюза ускоряют производство боеприпасов и уже в течение следующего года сравняются в количестве с Россией. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, информирует La Tribune, передает УНН.

Детали

Бретон заявил, что в этом году Евросоюз выйдет на мощность изготовления 1,7 млн снарядов в год, а уже в следующем планирует сравняться с РФ, изготавливая 2,5 млн снарядов в год.

Мы ускорили производство боеприпасов. В марте 2023 года мы производили в Европе 500 тысяч снарядов в год и уже были лучше американцев, которые производили только 300 тысяч. Но с тех пор мы удвоили эту мощность еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон

Еврокомиссар также заявил о необходимости увеличить оборонные закупки на фоне напряженных отношений с Москвой. Кроме того, Бретон отметил, что Европа должна и в дальнейшем проводить перевооружение своих армий.

Эта потребность разделяется многими государствами-членами ЕС и может пойти на пользу нашей оборонной промышленности. Но она должна быть способной поставлять оружие европейской армии вовремя еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон

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