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Європол провів масштабну операцію проти ШІ-матеріалів насильства над дітьми: затримано 25 людей

Київ • УНН

 • 17432 перегляди

У 18 країнах проведено операцію "Камберленд" проти поширення ШІ-матеріалів насильства над дітьми. Затримано 25 осіб, виявлено 272 підозрюваних та вилучено 173 електронних пристрої.

Європол провів масштабну операцію проти ШІ-матеріалів насильства над дітьми: затримано 25 людей

Європол у співпраці з правоохоронцями 18 країн провів міжнародну спецоперацію "Камберленд", спрямовану на боротьбу з поширенням матеріалів сексуального насильства над дітьми, створених за допомогою штучного інтелекту. Унаслідок операції затримано щонайменше 25 осіб. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі 

За даними агентства, підозрювані входили до злочинної групи, члени якої займалися поширенням зображень неповнолітніх, повністю створених за допомогою штучного інтелекту.

Європол стверджує, що ця операція є однією з перших, в якій задіяні матеріали, пов'язані з сексуальним насильством над дітьми (CSAM). Відсутність національного законодавства проти цих злочинів зробило її "виключно складною для слідчих".

Крім того, за інформацією, арешти були проведені одночасно в середу 26 лютого в ході операції "Камберленд", що проводиться данськими правоохоронними органами.

Європол повідомив, що в операції взяли участь влади щонайменше 18 інших країн, і вона все ще триває. Очікується, що в найближчі кілька тижнів будуть проведені нові арешти,

- йдеться у повідомленні.

За даними агентства, крім арештів, на даний момент встановлено 272 підозрюваних, проведено 33 обшуки будинків і вилучено 173 електронних пристрої.

Також повідомляється, що головним підозрюваним є громадянин Данії, заарештований у листопаді 2024 року.

У заяві йдеться, що він "керував онлайн-платформою, на якій поширював створені ним за допомогою штучного інтелекту матеріали".

Здійснивши "символічний онлайн-платіж", користувачі з усього світу могли отримати пароль, який дозволяв їм "отримати доступ до платформи і спостерігати, як знущаються над дітьми".

Ці штучно створені зображення настільки легко створюються, що їх можуть робити особи зі злочинними намірами, які навіть не володіють сильними технічними знаннями,

- заявила виконавчий директор Європолу Кетрін Де Болле.

Вона попередила, що правоохоронним органам доведеться розробити "нові методи та інструменти розслідування" для вирішення проблем, що виникають.

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Аліна Волянська

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