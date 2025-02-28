Європол провів масштабну операцію проти ШІ-матеріалів насильства над дітьми: затримано 25 людей

Європол у співпраці з правоохоронцями 18 країн провів міжнародну спецоперацію "Камберленд", спрямовану на боротьбу з поширенням матеріалів сексуального насильства над дітьми, створених за допомогою штучного інтелекту. Унаслідок операції затримано щонайменше 25 осіб. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

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За даними агентства, підозрювані входили до злочинної групи, члени якої займалися поширенням зображень неповнолітніх, повністю створених за допомогою штучного інтелекту.

Європол стверджує, що ця операція є однією з перших, в якій задіяні матеріали, пов'язані з сексуальним насильством над дітьми (CSAM). Відсутність національного законодавства проти цих злочинів зробило її "виключно складною для слідчих".

Крім того, за інформацією, арешти були проведені одночасно в середу 26 лютого в ході операції "Камберленд", що проводиться данськими правоохоронними органами.

Європол повідомив, що в операції взяли участь влади щонайменше 18 інших країн, і вона все ще триває. Очікується, що в найближчі кілька тижнів будуть проведені нові арешти, - йдеться у повідомленні.

За даними агентства, крім арештів, на даний момент встановлено 272 підозрюваних, проведено 33 обшуки будинків і вилучено 173 електронних пристрої.

Також повідомляється, що головним підозрюваним є громадянин Данії, заарештований у листопаді 2024 року.

У заяві йдеться, що він "керував онлайн-платформою, на якій поширював створені ним за допомогою штучного інтелекту матеріали".

Здійснивши "символічний онлайн-платіж", користувачі з усього світу могли отримати пароль, який дозволяв їм "отримати доступ до платформи і спостерігати, як знущаються над дітьми".

Ці штучно створені зображення настільки легко створюються, що їх можуть робити особи зі злочинними намірами, які навіть не володіють сильними технічними знаннями, - заявила виконавчий директор Європолу Кетрін Де Болле.

Вона попередила, що правоохоронним органам доведеться розробити "нові методи та інструменти розслідування" для вирішення проблем, що виникають.

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