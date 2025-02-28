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Европол провел масштабную операцию против ИИ-материалов насилия над детьми: задержаны 25 человек

Киев • УНН

 • 17432 просмотра

В 18 странах проведена операция "Камберленд" против распространения ИИ-материалов насилия над детьми. Задержаны 25 человек, выявлено 272 подозреваемых и изъято 173 электронных устройства.

Европол провел масштабную операцию против ИИ-материалов насилия над детьми: задержаны 25 человек

Европол в сотрудничестве с правоохранителями 18 стран провел международную спецоперацию «Камберленд», направленную на борьбу с распространением материалов сексуального насилия над детьми, созданных с помощью искусственного интеллекта. В результате операции задержаны по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали 

По данным агентства, подозреваемые входили в преступную группу, члены которой занимались распространением изображений несовершеннолетних, полностью созданных с помощью искусственного интеллекта.

Европол утверждает, что эта операция является одной из первых, в которой задействованы материалы, связанные с сексуальным насилием над детьми (CSAM). Отсутствие национального законодательства против этих преступлений сделало ее «исключительно сложной для следователей».

Кроме того, по информации, аресты были проведены одновременно в среду 26 февраля в ходе операции «Камберленд», проводимой датскими правоохранительными органами.

Европол сообщил, что в операции приняли участие власти по меньшей мере 18 других стран, и она все еще продолжается. Ожидается, что в ближайшие несколько недель будут проведены новые аресты,

- говорится в сообщении.

По данным агентства, помимо арестов, на данный момент установлено 272 подозреваемых, проведено 33 обыска домов и изъято 173 электронных устройства.

Также сообщается, что главным подозреваемым является гражданин Дании, арестованный в ноябре 2024 года.

В заявлении говорится, что он «руководил онлайн-платформой, на которой распространял созданные им с помощью искусственного интеллекта материалы».

Совершив «символический онлайн-платеж», пользователи со всего мира могли получить пароль, который позволял им «получить доступ к платформе и наблюдать, как издеваются над детьми».

Эти искусственно созданные изображения настолько легко создаются, что их могут делать лица с преступными намерениями, которые даже не обладают сильными техническими знаниями,

- заявила исполнительный директор Европола Кэтрин Де Болле.

Она предупредила, что правоохранительным органам придется разработать «новые методы и инструменты расследования» для решения возникающих проблем.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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