Европол провел масштабную операцию против ИИ-материалов насилия над детьми: задержаны 25 человек
Киев • УНН
В 18 странах проведена операция "Камберленд" против распространения ИИ-материалов насилия над детьми. Задержаны 25 человек, выявлено 272 подозреваемых и изъято 173 электронных устройства.
Европол в сотрудничестве с правоохранителями 18 стран провел международную спецоперацию «Камберленд», направленную на борьбу с распространением материалов сексуального насилия над детьми, созданных с помощью искусственного интеллекта. В результате операции задержаны по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
По данным агентства, подозреваемые входили в преступную группу, члены которой занимались распространением изображений несовершеннолетних, полностью созданных с помощью искусственного интеллекта.
Европол утверждает, что эта операция является одной из первых, в которой задействованы материалы, связанные с сексуальным насилием над детьми (CSAM). Отсутствие национального законодательства против этих преступлений сделало ее «исключительно сложной для следователей».
Кроме того, по информации, аресты были проведены одновременно в среду 26 февраля в ходе операции «Камберленд», проводимой датскими правоохранительными органами.
Европол сообщил, что в операции приняли участие власти по меньшей мере 18 других стран, и она все еще продолжается. Ожидается, что в ближайшие несколько недель будут проведены новые аресты,
По данным агентства, помимо арестов, на данный момент установлено 272 подозреваемых, проведено 33 обыска домов и изъято 173 электронных устройства.
Также сообщается, что главным подозреваемым является гражданин Дании, арестованный в ноябре 2024 года.
В заявлении говорится, что он «руководил онлайн-платформой, на которой распространял созданные им с помощью искусственного интеллекта материалы».
Совершив «символический онлайн-платеж», пользователи со всего мира могли получить пароль, который позволял им «получить доступ к платформе и наблюдать, как издеваются над детьми».
Эти искусственно созданные изображения настолько легко создаются, что их могут делать лица с преступными намерениями, которые даже не обладают сильными техническими знаниями,
Она предупредила, что правоохранительным органам придется разработать «новые методы и инструменты расследования» для решения возникающих проблем.
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