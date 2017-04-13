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Європейські букмекери визначили п’ятірку фаворитів “Євробачення-2017”

Європейські букмекери визначили п’ятірку фаворитів “Євробачення-2017”

Київ • УНН

 • 12071 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Європейські букмекери визначили п’ятірку фаворитів “Євробачення-2017” і одностайно ставлять на п’єдестал представника Італії, передає УНН з посиланням на ВВС.

Рівно за місяць на київській сцені тріумфуватиме новий переможець “Євробачення-2017” і Європейські букмекери одностайно ставлять на п’єдестал представника Італії Франческо Габбані.

Як повідомляється, що композиція “Карма західняків” (Occidentali’s Karma) вже принесла йому головний трофей фестивалю в Сан-Ремо. Сам співак каже, що його пісня — про безглузді спроби західної людини осягнути східну культуру, аби знайти душевний спокій. А також про взаємопроникнення двох мало в чому схожих, непоєднуваних цивілізацій.

Ще одним фаворитом пісенного конкурсу називають учасника Португалії, Собраль з композицією “Любов для двох” (Amar pelos dois), в якій поєднується спонтанність, емоційність і простота. Пісню Собраль виконає португальською.

Також до п’ятірки фаворитів увійшов учасник Швеції Робін Бенгтссон, який є повною музичною протилежністю Габбані та Собраля.

Його пісня “Жити не можу” (I can’t go on) створена за усіма шаблонами Євробачення, рецептура збережена до найнезначнішого інгредієнта, сучасна західна поп-музика в чистому вигляді.

Виконавиця ж з Бельгії Бланш заспіває не зовсім форматну “Вогні міста” (City Lights). Співачка надзвичайно радіє, що потрапила до букмекерської п’ятірки , хоча і визнає, що такі високі очікування щодо її виступу створюють додатковий емоційний тиск.

Ще один улюбленець букмекерів 17-ріний Крістіан Костов, який представляє Болгарію. Критики відмічають йогу потужний голос — і в композиції “Красивий безлад” (Beautiful mess) він демонструє силу вокалу у повній мірі.

Він є не лише наймолодшим учасником цьогорічного конкурсу, а й в певному сенсі представляє одночасно три країни.Формально — Болгарію, адже по батьку він — болгарин. Мати виконавця — казашка. А народився та живе він у Москві.

Як повідомляв УНН, що на всі події пісенного конкурсу “Євробачення” до України приїде близько 20 тис. іноземних гостей.

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