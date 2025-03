Ровно через месяц на киевской сцене будет торжествовать новый победитель "Евровидения-2017" и Европейские букмекеры единодушно ставят на пьедестал представителя Италии Франческо Габбана.

Как сообщается, что композиция "Карма западников" (Occidentali's Karma) уже принесла ему главный трофей фестиваля в Сан-Ремо. Сам певец говорит, что его песня - о бессмысленных попытках западного человека постичь восточную культуру, чтобы обрести душевный покой. А также о взаимопроникновении двух мало в чем похожих, несовместимых цивилизаций.

Еще одним фаворитом песенного конкурса называют участника Португалии, Собраль с композицией "Любовь для двоих" (Amar pelos dois), в которой сочетается спонтанность, эмоциональность и простота. Песню Собраль выполнит на португальском.

Также в пятерку лидеров вошел участник Швеции Робин Бенгтссон, который является полной музыкальной противоположностью Габбана и Собраля.

Его песня "Жить не могу" (I can not go on) создана по всем шаблонам Евровидение, рецептура сохранена до самого незначительного ингредиента, современная западная поп-музыка в чистом виде.

Исполнительница же из Бельгии Бланш споет не совсем форматную "Огни города" (City Lights). Певица очень рада, что попала в букмекерскую пятерку, хотя и признает, что такие высокие ожидания относительно ее выступления создают дополнительный эмоциональный давление.

Еще один любимец букмекеров 17-Рины Кристиан Костов, представляющий Болгарию. Критики отмечают йогу мощный голос - и в композиции "Красивый беспорядок" (Beautiful mess) он демонстрирует силу вокала в полной мере.

Он является не только самым молодым участником конкурса, но и в определенном смысле представляет одновременно три краини. Формально - Болгарию, ведь по отцу он - болгарин. Мать исполнителя - казашка. А родился и живет он в Москве.

Как сообщал УНН, что на все события песенного конкурса "Евровидение" в Украину приедет около 20 тыс. Иностранных гостей .