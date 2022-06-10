Європейська система може програти, якщо не буде дій: Зеленський назвав три кроки, щоб цьому запобігти

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«Де той кордон, на якому буде видно, що і Європа готова підкріпити всі можливі для себе слова відповідними діями? Чому, якщо опитування показують, що 71% європейців вважають Україну частиною європейської сім'ї, досі є політичні скептики, які вагаються, чи дозволяти нам рух до Європейського Союзу. Чому, якщо базові цінності Європи передбачають, що кожен народ має однакове значення і повинен однаково поважатися, українському народу так довго говорять, що він повинен залишитись у «сірій зоні» між Європейським Союзом і росією? Чому, якщо росія цинічно порушує буквально усі життєво важливі документи міжнародного права, досі залишаються ті, хто вагається, чи блокувати будь-які відносини з такою державою?», - запитав Зеленський.

«Ці запитання вказують на те, що європейська система може програти, якщо слова не будуть підкріплюватись діями. Демократична система може програти навіть на нашому континенті, якщо не буде дій», - зазначив він.

Деталі

Так, зі слів Глави держави, по-перше, Європі треба нарешті прибрати «сіру зону», переходити до дій від слів про те, що Україна – це частина європейської сім'ї.

«Уже найближчими тижнями Європейський Союз може зробити історичний крок, який доведе, що слова про приналежність українського народу до європейської родини не є просто словами», - каже Зеленський.

По-друге, зазначає він, потрібні дієві юридично зобов'язуючі гарантії безпеки в оновленій архітектурі безпеки для європейського континенту.

Таку систему гарантій Україна опрацьовує зараз для нашої держави.

Потрібно також нарешті навчитись діяти превентивно, не просто реагувати, а діяти вже тоді, коли прозвучали слова про агресію. Коли вже стає зрозумілим, що війна може розпочатись у будь-який момент. Агресор повинен відчути силу демократичного світу, силу міжнародного права вже тоді, коли тільки збираються порушити наявні базові норми, наголосив Президент.

«І третій обов'язковий пункт: усі воєнні злочинці завжди мають нести відповідальність. Справедливість має сказати своє слово, і слово справедливості має бути підкріплено діями. За кожну смерть, заподіяну в Україні російськими солдатами, за кожне катування, ґвалтування, за кожне зруйноване місто, за депортації людей і дітей повинні відповісти і ті, хто це зробив, і ті російські командири і політики, які віддавали такі накази. Демократія має бути дієвою у всіх сенсах», - додав він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення розповів, якою має бути економічна політика під час війни та у післявоєнний період.