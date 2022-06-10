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Європейська система може програти, якщо не буде дій: Зеленський назвав три кроки, щоб цьому запобігти

Європейська система може програти, якщо не буде дій: Зеленський назвав три кроки, щоб цьому запобігти

Київ • УНН

 • 113919 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Європейська система, демократія, може програти, якщо слова не будуть підкріплюватись діями. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до учасників Копенгагенського демократичного саміту, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Де той кордон, на якому буде видно, що і Європа готова підкріпити всі можливі для себе слова відповідними діями? Чому, якщо опитування показують, що 71% європейців вважають Україну частиною європейської сім'ї, досі є політичні скептики, які вагаються, чи дозволяти нам рух до Європейського Союзу. Чому, якщо базові цінності Європи передбачають, що кожен народ має однакове значення і повинен однаково поважатися, українському народу так довго говорять, що він повинен залишитись у «сірій зоні» між Європейським Союзом і росією? Чому, якщо росія цинічно порушує буквально усі життєво важливі документи міжнародного права, досі залишаються ті, хто вагається, чи блокувати будь-які відносини з такою державою?», - запитав Зеленський.

«Ці запитання вказують на те, що європейська система може програти, якщо слова не будуть підкріплюватись діями. Демократична система може програти навіть на нашому континенті, якщо не буде дій», - зазначив він.

Деталі

Так, зі слів Глави держави, по-перше, Європі треба нарешті прибрати «сіру зону», переходити до дій від слів про те, що Україна – це частина європейської сім'ї.

«Уже найближчими тижнями Європейський Союз може зробити історичний крок, який доведе, що слова про приналежність українського народу до європейської родини не є просто словами», - каже Зеленський.

По-друге, зазначає він, потрібні дієві юридично зобов'язуючі гарантії безпеки в оновленій архітектурі безпеки для європейського континенту.

Таку систему гарантій Україна опрацьовує зараз для нашої держави.

Потрібно також нарешті навчитись діяти превентивно, не просто реагувати, а діяти вже тоді, коли прозвучали слова про агресію. Коли вже стає зрозумілим, що війна може розпочатись у будь-який момент. Агресор повинен відчути силу демократичного світу, силу міжнародного права вже тоді, коли тільки збираються порушити наявні базові норми, наголосив Президент.

«І третій обов'язковий пункт: усі воєнні злочинці завжди мають нести відповідальність. Справедливість має сказати своє слово, і слово справедливості має бути підкріплено діями. За кожну смерть, заподіяну в Україні російськими солдатами, за кожне катування, ґвалтування, за кожне зруйноване місто, за депортації людей і дітей повинні відповісти і ті, хто це зробив, і ті російські командири і політики, які віддавали такі накази. Демократія має бути дієвою у всіх сенсах», - додав він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення розповів, якою має бути економічна політика під час війни та у післявоєнний період.

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