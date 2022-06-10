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Курс на детінізацію та сплату податків: Президент Зеленський розповів, якою має бути економічна політика України

Курс на детінізацію та сплату податків: Президент Зеленський розповів, якою має бути економічна політика України

Київ • УНН

 • 130842 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час вчорашнього вечірнього звернення розповів, якою має бути економічна політика під час війни та у післявоєнний період. Він підкреслив - Україна більше не може працювати «в тіні», передає УНН.

Цитата

«Зараз в Україні багато дискусій про те, якою має бути економічна політика держави і в час війни, і тоді, коли повернемо мир. Хочу підкреслити одну деталь. Фундаментальну. (…) І це не питання тієї чи іншої політичної позиції. Ми просто не можемо собі дозволити, щоб у країні залишалася тіньова частина економічного життя», - повідомив Президент.

Деталі

На його думку, стабільне й міцне життя суспільства грунтується на сплаті податків, офіційній зайнятості та розширенні економічних можливостей України.

«Якщо ми говоримо про нормальне, стабільне й міцне життя суспільства, роботу держави, про нашу оборону, то маємо розуміти: є ті, хто служить, і є ті, хто забезпечує своєю роботою тих, хто служить.

Отже, це офіційна зайнятість. Це сплата податків. Це максимальне розширення економічних можливостей у нашій країні на легальному ґрунті. І це повна модернізація державних інституцій», - резюмував Президент.

Про те, що в Україні повинна бути прозора економіка та ведення бізнесу неодноразово заявляв голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

В ексклюзивному інтерв’ю УНН він заявив, що на зростання економіки впливає низка факторів, зокрема - відсутність корупції, детінізація бізнесу, прозорість сервісу та наповнення держскарбниці.

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