Курс на детінізацію та сплату податків: Президент Зеленський розповів, якою має бути економічна політика України

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«Зараз в Україні багато дискусій про те, якою має бути економічна політика держави і в час війни, і тоді, коли повернемо мир. Хочу підкреслити одну деталь. Фундаментальну. (…) І це не питання тієї чи іншої політичної позиції. Ми просто не можемо собі дозволити, щоб у країні залишалася тіньова частина економічного життя», - повідомив Президент.

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На його думку, стабільне й міцне життя суспільства грунтується на сплаті податків, офіційній зайнятості та розширенні економічних можливостей України.

«Якщо ми говоримо про нормальне, стабільне й міцне життя суспільства, роботу держави, про нашу оборону, то маємо розуміти: є ті, хто служить, і є ті, хто забезпечує своєю роботою тих, хто служить.

Отже, це офіційна зайнятість. Це сплата податків. Це максимальне розширення економічних можливостей у нашій країні на легальному ґрунті. І це повна модернізація державних інституцій», - резюмував Президент.

Про те, що в Україні повинна бути прозора економіка та ведення бізнесу неодноразово заявляв голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

В ексклюзивному інтерв’ю УНН він заявив, що на зростання економіки впливає низка факторів, зокрема - відсутність корупції, детінізація бізнесу, прозорість сервісу та наповнення держскарбниці.