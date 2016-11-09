Європейська Народна Партія за “безвіз” з Україною і санкції проти Росії — М.Вебер
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Керівник групи Європейської Народної партії у Європарламенті Манфред Вебер висловив підтримку ЄНП в отриманні Україною безвізового режиму з ЄС, а також підтримав продовження санкцій проти Росії. Про це УНН повідомили у прес-службі Кабміну.
Під час робочого візиту до Брюсселя Віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе провела зустрічі з керівником групи Європейської Народної партії у Європарламенті Манфредом Вебером, доповідачем від ЄП щодо лібералізації візового режиму з Україною М.Габріель, а також доповідачем від ЄП щодо “візового запобіжного механізму” А.Діаз Де Мера Гарсіа-Консуегра.
Під час зустрічі М.Вебер запевнив І.Климпуш-Цинцадзе у підтримці Європейською Народною Партією запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС.
“Європейська Народна Партія повністю підтримує санкції. Члени Європейського парламенту нашої партії навіть розглядають їхнє розширення”, — додав М. Вебер.
Водночас, М.Вебер висловив переконання, що російські газові проекти у Європі є політично мотивованими.
Нагадаємо, за словами П.Порошенка, Україна виконала усі критерії плану дій щодо лібералізації візового режиму і очікує на прийняття відповідного рішення Європарламентом у листопаді.