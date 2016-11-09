Европейская народная партия за "безвиз" с Украиной и санкции против России - М. Вебер
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Руководитель группы Европейской Народной партии в Европарламенте Манфред Вебер выразил поддержку ЕНП в получении Украиной безвизового режима с ЕС, а также поддержал продление санкций против России. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабмина.
Во время рабочего визита в Брюссель Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе провела встречи с руководителем группы Европейской Народной партии в Европарламенте Манфредом Вебером, докладчиком от ЕП по либерализации визового режима с Украиной М.Габриель, а также докладчиком от ЕП относительно "визового предохранительного механизма" А.Диаз Де Мэра Гарсиа-Консуэгра.
Во время встречи М. Вебер заверил И.Климпуш-Цинцадзе в поддержке Европейской Народной Партией введения безвизового режима между Украиной и ЕС.
"Европейская народная партия полностью поддерживает санкции. Члены Европейского парламента нашей партии даже рассматривают их расширения ", - добавил М. Вебер.
В то же время, М. Вебер убежден, что российские газовые проекты в Европе являются политически мотивированными.
Напомним, по словам П.Порошенко, Украина выполнила все критерии плана действий по либерализации визового режима и ожидает принятия решения Европарламентом в ноябре.