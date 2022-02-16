Європарламент офіційно схвалив надання Україні нового макрофіну на 1,2 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Європарламент офіційно схвалив рішення країн ЄС про надання Україні нового пакету макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро. Про результат голосування було оголошено в середу, пише УНН.
Так, Європарламент офіційно схвалив пакет макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1,2 мільярда євро.
598 голосів євродепутатів було "за", 55 - "проти" і 41 утримався.
Доповнення
15 лютого Європарламент підтримав рішення країн ЄС про надання Україні нового пакету макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро.
1 лютого 2022 року на тлі втрати доступу до міжнародних ринків капіталу через підвищену геополітичну невизначеність та її вплив на економічну ситуацію в Україні Єврокомісія внесла пропозицію про надання нового макрофіну в 1,2 млрд у вигляді кредитів для зміцнення стабільності в Україні.
11 лютого країни ЄС підтримали рішення Єврокомісії про надання Україні нової макрофінансової допомоги на 1,2 млрд євро.
Текст повинен бути прийнятий Європейським парламентом і Радою ЄС, перш ніж рішення набуде чинності.