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Країни ЄС погодили новий макрофін Україні в 1,2 млрд євро

Країни ЄС погодили новий макрофін Україні в 1,2 млрд євро

Київ • УНН

 • 19729 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Країни ЄС підтримали рішення Єврокомісії про надання Україні нової макрофінансової допомоги обсягом 1,2 млрд євро, повідомили у п'ятницю в Раді ЄС, пише УНН.

Цитата:

"Посли ЄС сьогодні схвалили пропозицію Єврокомісії надати Україні додаткову макрофінансову допомогу обсягом 1,2 млрд євро. Це означає, що пропозиція може бути прискорена в Європейському парламенті з метою ухвалення тексту якнайшвидше. Вона має на меті надання оперативної підтримки у ситуації гострої кризи та зміцнити стійкість України", - вказали у євроінституції.

Деталі

Текст повинен бути ухвалений Європейським парламентом та Радою ЄС, перш ніж набуде чинності.

"Нинішня геополітична напруга чинить згубний вплив на економічну та фінансову стабільність України. Постійні загрози безпеці вже спричинили значний відтік капіталу. Україна втрачає доступ до міжнародних ринків капіталу через підвищену геополітичну невизначеність та її вплив на економічну ситуацію", - відзначили у Раді ЄС.

"ЄС підтримує Україну, зокрема й в економічному плані. Нинішня геополітична напруженість має серйозний економічний вплив на Україну. Держави-члени готові надати макрофінансову допомогу обсягом 1,2 млрд євро. Я радий повідомити, що сьогодні ми вирішили підтримати пропозицію Комісії, щоб фінансова допомога негайно надійшла в Україну", - сказав міністр економіки, фінансів та відновлення Франції, головуючої у Раді ЄС, Брюно Ле Мер.

"Ця екстрена макрофінансова допомога розрахована на 12 місяців і складатиметься з двох траншів:

  • Виділення першого траншу, за наявності попередніх політичних умов та задовільної реалізації програми МВФ, відбудеться невдовзі після затвердження цієї пропозиції, після набуття чинності Меморандуму про взаєморозуміння щодо конкретних заходів структурної політики, що має бути погоджено між Європейською комісією від імені ЄС та Україною.
  • Виплата другого траншу буде пов'язана із постійним задовільним виконанням як програми МВФ, так і заходів політики, узгоджених у Меморандумі про взаєморозуміння. Меморандум про взаєморозуміння, що лежить в основі цієї операції з надання екстреної макрофінансової допомоги, швидше за все, буде зосереджений на обмеженій кількості короткострокових заходів в політиці в найбільш невідкладних пріоритетних галузях, таких як зміцнення економічної стійкості і стабільності, управління і верховенство закону, а також енергетика", - відзначили у Раді ЄС.

Доповнення

1 лютого 2022 року на тлі втрати доступу до міжнародних ринків капіталу через підвищену геополітичну невизначеність та її вплив на економічну ситуацію в Україні Єврокомісія внесла пропозицію про надання нового макрофіну у 1,2 млрд у вигляді кредитів для зміцнення стабільності в Україні.

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