Європарламент не є "спостерігачем" за референдумом щодо конституції РФ: заява
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Європейський парламент не є "спостерігачем" за проведенням референдуму щодо конституції Росії. Про це йдеться в заяві членів Європейського парламенту Девіда Макаллістера і Томаса Тобі, опублікованій на офіційному сайті ЄП.
"Конституційний референдум проходив в Росії з 25 червня по 1 липня. Європейський парламент не був запрошений для спостереження за цим виборчим процесом, і, отже, не коментуватиме ні процес, ні результати, які будуть оголошені пізніше", - відзначили евродепутати.
Також в заяві сказано, що жоден з членів Європейського парламенту не був уповноважений спостерігати або коментувати цей виборчий процес від імені ЄП.
"Тому будь-який член Європейського парламенту, який вирішив спостерігати за цим виборчим процесом в Російській Федерації або на незаконно анексованому Кримському півострові... зробив це за власною ініціативою і за жодних обставин не повинен ні в яких заявах чи діях пов'язувати її/його участь з Європейським парламентом", - сказано в заяві.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з незаконним візитом у тимчасово окупований Крим депутатів Європарламенту та інших громадян іноземних держав.
МЗС також засудив участь депутатів в спостереженні за т.зв. "голосуванням" за поправки до Конституції РФ, результати якого на території тимчасово окупованої АР Крим та міста Севастополь "є юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків і не будуть визнані ні Україною, ні міжнародним співтовариством".