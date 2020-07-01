Европарламент не является “наблюдателем” за референдумом о конституции РФ: заявление
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Европейский парламент не является “наблюдателем” за проведением референдума относительно конституции России. Об этом говорится в заявлении членов Европейского парламента Дэвида Макаллистера и Томаса Тобе, опубликованном на официальном сайте ЕП.
“Конституционный референдум проходил в России с 25 июня по 1 июля. Европейский парламент не был приглашен для наблюдения за этим избирательным процессом, и, следовательно, не будет комментировать ни процесс, ни результаты, которые будут объявлены позже”, — отметили евродепутаты.
Также в заявлении сказано, что ни один из членов Европейского парламента не был уполномочен наблюдать или комментировать этот избирательный процесс от имени ЕП.
“Поэтому любой член Европейского парламента, который решил наблюдать за этим избирательным процессом в Российской Федерации или на незаконно аннексированном Крымском полуострове... сделал это по своей собственной инициативе и ни при каких обстоятельствах не должен ни в каких заявлениях или действиях связывать ее / его участие с Европейским парламентом”, — сказано в заявлении.
Как сообщал УНН, ранее сегодня министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с незаконным визитом во временно оккупированный Крым депутатов Европарламента и других граждан иностранных государств.
МИД также осудил участие депутатов в наблюдении за т.н. “голосованием” за поправки в Конституцию РФ, результаты которого на территории временно оккупированной АР Крым и города Севастополь “являются юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом”.