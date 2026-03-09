Європа вже відчуває наслідки війни на Близькому Сході - фон дер Ляєн
Київ • УНН
Президентка Єврокомісії попередила про економічні наслідки конфлікту та зростання цін на нафту. Лідери ЄС обговорюють підтримку постраждалих країн.
Європа вже відчуває наслідки війни на Близькому Сході, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Зі зростанням цін на нафту понад 100 доларів за барель іноземні лідери починають говорити про хвильові економічні наслідки війни на Близькому Сході.
Виступаючи в понеділок перед послами ЄС, фон дер Ляєн сказала, що Європа повинна зосередитися на реальності ситуації.
"Зараз ми спостерігаємо регіональний конфлікт із непередбаченими наслідками. І ці наслідки вже сьогодні стали реальністю", – сказала фон дер Ляєн, посилаючись на побічні ефекти в енергетиці, фінансах, торгівлі, транспорті та переміщенні людей, і додала, що європейські громадяни "опиняються під перехресним вогнем".
При цьому фон дер Ляєн сказала, що "народ Ірану заслуговує на свободу, гідність і право вирішувати своє майбутнє".
"Народ Ірану заслуговує на свободу, гідність та право вирішувати своє майбутнє – навіть якщо ми знаємо, що це буде пов'язано з небезпекою та нестабільністю під час та після війни", - зазначила вона.
Також вона наголосила, що "не повинно бути сліз за іранським режимом", який, за її словами, вбив 17 000 людей та спричинив руйнування та дестабілізацію в усьому регіоні.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також попереджав сьогодні про глибші економічні наслідки, що довше триватиме війна.
Водночас, як зазначається, лідери ЄС та Близького Сходу проводять переговори про те, як Європа може краще підтримувати країни, які найбільше постраждали від війни США та Ізраїлю проти Ірану, та про припинення конфлікту.
Президент Євроради Антоніу Кошта та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявили, що запросили лідерів Близького Сходу взяти участь у відеоконференції в понеділок.
За словами представників ЄС, серед учасників зустрічі - лідери або високопоставлені міністри з Йорданії, Єгипту, Бахрейну, Лівану, Сирії, Туреччини, Вірменії, Іраку, Катару, Кувейту, Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії та Оману. Також серед учасників - голова дипломатії ЄС Кая Каллас.
Зустріч "надасть можливість почути оцінки лідерів ситуації та обговорити подальшу підтримку ЄС та його держав-членів країнам регіону, а також шляхи припинення нинішнього конфлікту", сказав речник Кошти.
