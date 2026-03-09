Европа уже ощущает последствия войны на Ближнем Востоке - фон дер Ляйен

Европа уже ощущает последствия войны на Ближнем Востоке, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

С ростом цен на нефть выше 100 долларов за баррель иностранные лидеры начинают говорить о волновых экономических последствиях войны на Ближнем Востоке.

Выступая в понедельник перед послами ЕС, фон дер Ляйен сказала, что Европа должна сосредоточиться на реальности ситуации.

"Сейчас мы наблюдаем региональный конфликт с непредсказуемыми последствиями. И эти последствия уже сегодня стали реальностью", – сказала фон дер Ляйен, ссылаясь на побочные эффекты в энергетике, финансах, торговле, транспорте и перемещении людей, и добавила, что европейские граждане "оказываются под перекрестным огнем".

При этом фон дер Ляйен сказала, что "народ Ирана заслуживает свободы, достоинства и права решать свое будущее".

"Народ Ирана заслуживает свободы, достоинства и права решать свое будущее – даже если мы знаем, что это будет связано с опасностью и нестабильностью во время и после войны", - отметила она.

Также она подчеркнула, что "не должно быть слез по иранскому режиму", который, по ее словам, убил 17 000 человек и вызвал разрушения и дестабилизацию во всем регионе.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также предупреждал сегодня о более глубоких экономических последствиях, чем дольше продлится война.

В то же время, как отмечается, лидеры ЕС и Ближнего Востока проводят переговоры о том, как Европа может лучше поддерживать страны, наиболее пострадавшие от войны США и Израиля против Ирана, и о прекращении конфликта.

Президент Евросовета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что пригласили лидеров Ближнего Востока принять участие в видеоконференции в понедельник.

По словам представителей ЕС, среди участников встречи - лидеры или высокопоставленные министры из Иордании, Египта, Бахрейна, Ливана, Сирии, Турции, Армении, Ирака, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Омана. Также среди участников - глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Встреча "предоставит возможность услышать оценки лидеров ситуации и обсудить дальнейшую поддержку ЕС и его государств-членов странам региона, а также пути прекращения нынешнего конфликта", сказал представитель Кошты.

