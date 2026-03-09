Европа уже ощущает последствия войны на Ближнем Востоке - фон дер Ляйен
Киев • УНН
Президент Еврокомиссии предупредила об экономических последствиях конфликта и росте цен на нефть. Лидеры ЕС обсуждают поддержку пострадавших стран.
Европа уже ощущает последствия войны на Ближнем Востоке, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
С ростом цен на нефть выше 100 долларов за баррель иностранные лидеры начинают говорить о волновых экономических последствиях войны на Ближнем Востоке.
Выступая в понедельник перед послами ЕС, фон дер Ляйен сказала, что Европа должна сосредоточиться на реальности ситуации.
"Сейчас мы наблюдаем региональный конфликт с непредсказуемыми последствиями. И эти последствия уже сегодня стали реальностью", – сказала фон дер Ляйен, ссылаясь на побочные эффекты в энергетике, финансах, торговле, транспорте и перемещении людей, и добавила, что европейские граждане "оказываются под перекрестным огнем".
При этом фон дер Ляйен сказала, что "народ Ирана заслуживает свободы, достоинства и права решать свое будущее".
"Народ Ирана заслуживает свободы, достоинства и права решать свое будущее – даже если мы знаем, что это будет связано с опасностью и нестабильностью во время и после войны", - отметила она.
Также она подчеркнула, что "не должно быть слез по иранскому режиму", который, по ее словам, убил 17 000 человек и вызвал разрушения и дестабилизацию во всем регионе.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также предупреждал сегодня о более глубоких экономических последствиях, чем дольше продлится война.
В то же время, как отмечается, лидеры ЕС и Ближнего Востока проводят переговоры о том, как Европа может лучше поддерживать страны, наиболее пострадавшие от войны США и Израиля против Ирана, и о прекращении конфликта.
Президент Евросовета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что пригласили лидеров Ближнего Востока принять участие в видеоконференции в понедельник.
По словам представителей ЕС, среди участников встречи - лидеры или высокопоставленные министры из Иордании, Египта, Бахрейна, Ливана, Сирии, Турции, Армении, Ирака, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Омана. Также среди участников - глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
Встреча "предоставит возможность услышать оценки лидеров ситуации и обсудить дальнейшую поддержку ЕС и его государств-членов странам региона, а также пути прекращения нынешнего конфликта", сказал представитель Кошты.
