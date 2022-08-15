Європа на шляху до нового рекорду щодо лісових пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Європейський Союз перебуває на шляху до рекордного сезону лісових пожеж, попередила служба моніторингу пожеж блоку. Цього року полум'я знищило площу, яка більш ніж удвічі перевищує площу Люксембургу, пише УНН з посиланням на POLITICO Europe.
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Хвилі спеки, які йдуть одна за одною, — частина тенденції до потепління, спричинена зміною клімату — і постійна відсутність опадів перетворили цього літа більшу частину Європи на порохову діжку, що дозволяє легко поширювати пожежі, відзначає видання.
Згідно з оновленням Європейської інформаційної системи про лісові пожежі (EFFIS) станом на неділю, з початку 2022 року полум'я знищило майже 660 000 гектарів земель ЄС — площу, яка більш ніж удвічі перевищує площу Люксембургу.
У 2017 році, найсильнішої відомою на сьогодні лісовою пожежею в блоці, до середини серпня було спалено близько 420 000 га, перш ніж у жовтні ця площа зросла до 988 087 га, що стало цифрою за рік. EFFIS попередила, що сезон пожеж ще далеко не завершено, і цього року може бути встановлений новий рекорд.
Іспанія, Румунія та Португалія є найбільш постраждалими членами ЄС від пожеж цього року. Франція також сильно постраждала: минулого тижня було спалено понад 60 000 га, що набагато перевищує попередній рекорд країни 43 600 га за весь 2019 рік.
Але в міру того, як у Європі стає спекотніше, лісові пожежі дедалі частіше виникають і на півночі. У EFFIS кажуть, що з 2010 року спостерігається тенденція до збільшення кількості пожеж у центральній та північній Європі.
У зв'язку з тим, що спека минулого тижня вщухла, а дощ приніс деяке полегшення, EFFIS заявила у неділю, що ситуація з лісовими пожежами дещо покращується, хоча ризик залишається високим для Піренейського півострова та від східної Франції через Бельгію до Німеччини.