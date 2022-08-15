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Європа на шляху до нового рекорду щодо лісових пожеж

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Європейський Союз перебуває на шляху до рекордного сезону лісових пожеж, попередила служба моніторингу пожеж блоку. Цього року полум'я знищило площу, яка більш ніж удвічі перевищує площу Люксембургу, пише УНН з посиланням на POLITICO Europe.

Європа на шляху до нового рекорду щодо лісових пожеж

Деталі

Хвилі спеки, які йдуть одна за одною, — частина тенденції до потепління, спричинена зміною клімату — і постійна відсутність опадів перетворили цього літа більшу частину Європи на порохову діжку, що дозволяє легко поширювати пожежі, відзначає видання.

Згідно з оновленням Європейської інформаційної системи про лісові пожежі (EFFIS) станом на неділю, з початку 2022 року полум'я знищило майже 660 000 гектарів земель ЄС — площу, яка більш ніж удвічі перевищує площу Люксембургу.

У 2017 році, найсильнішої відомою на сьогодні лісовою пожежею в блоці, до середини серпня було спалено близько 420 000 га, перш ніж у жовтні ця площа зросла до 988 087 га, що стало цифрою за рік. EFFIS попередила, що сезон пожеж ще далеко не завершено, і цього року може бути встановлений новий рекорд.

Іспанія, Румунія та Португалія є найбільш постраждалими членами ЄС від пожеж цього року. Франція також сильно постраждала: минулого тижня було спалено понад 60 000 га, що набагато перевищує попередній рекорд країни 43 600 га за весь 2019 рік.

Але в міру того, як у Європі стає спекотніше, лісові пожежі дедалі частіше виникають і на півночі. У EFFIS кажуть, що з 2010 року спостерігається тенденція до збільшення кількості пожеж у центральній та північній Європі.

У зв'язку з тим, що спека минулого тижня вщухла, а дощ приніс деяке полегшення, EFFIS заявила у неділю, що ситуація з лісовими пожежами дещо покращується, хоча ризик залишається високим для Піренейського півострова та від східної Франції через Бельгію до Німеччини.

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