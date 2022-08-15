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Европа на пути к новому рекорду по лесным пожарам

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Европейский Союз находится по пути к рекордному сезону лесных пожаров, предупредила служба мониторинга пожаров блока. В этом году пламя уничтожило площадь, более чем вдвое превышающую площадь Люксембурга, пишет УНН со ссылкой на POLITICO Europe.

Европа на пути к новому рекорду по лесным пожарам

Детали

Волны жары, следующие одна за другой, — часть тенденции к потеплению, вызванная изменением климата, — и постоянное отсутствие осадков превратили этим летом большую часть Европы в пороховую бочку, позволяющую легко распространять пожары, отмечает издание.

Согласно обновлению Европейской информационной системы о лесных пожарах (EFFIS) по состоянию на воскресенье, с начала 2022 года пламя уничтожило почти 660 000 гектаров земель ЕС — площадь, более чем вдвое превышающая площадь Люксембурга.

В 2017 году, с сильнейшим известным на сегодняшний день лесным пожаром в блоке, к середине августа было сожжено около 420 000 га, прежде чем в октябре эта площадь выросла до 988 087 га, что стало цифрой за год. EFFIS предупредила, что сезон пожаров еще далеко не завершен и в этом году может быть установлен новый рекорд.

Испания, Румыния и Португалия – наиболее пострадавшие члены ЕС от пожаров в этом году. Франция также сильно пострадала: на прошлой неделе сожжено более 60 000 га, что намного превышает предыдущий рекорд страны 43 600 га за весь 2019 год.

Но по мере того, как в Европе становится жарче, лесные пожары все чаще возникают и на севере. В EFFIS говорят, что с 2010 года наблюдается тенденция увеличения количества пожаров в центральной и северной Европе.

В связи с тем, что жара на прошлой неделе утихла, а дождь принес некоторое облегчение, EFFIS заявила в воскресенье, что ситуация с лесными пожарами несколько улучшается, хотя риск остается высоким для Пиренейского полуострова и от восточной Франции через Бельгию до Германии.

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