Європа має захищати свої економічні інтереси від пакету субсидій США - Франція
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Франція може спробувати домовитися про деякі винятки з мит та обмежень, що накладаються антиінфляційним законом США, але Європа має діяти для захисту економічних інтересів блоку, заявив у неділю міністр фінансів Бруно Ле Мер, передає УНН з посиланням на Reuters.
Ле Мер супроводжуватиме президента Франції Еммануеля Макрона під час державного візиту до Сполучених Штатів наступного тижня.
Європейці кажуть, що масштабний пакет субсидій для захисту американських виробників у Законі про зниження інфляції може завдати удару по галузям, які вже оговталися від високих цін на енергоносії, спричинені вторгненням росії в Україну.
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«Франція може вимагати звільнення від деяких мит та обмежень, накладених адміністрацією США. Але справжнє питання, яке ми повинні поставити собі, полягає в тому, якого роду глобалізація на нас чекає попереду?», - сказав Ле Мер телеканалу France 3.
«Китай віддає перевагу китайському виробництву, Америка - американському виробництву, Європі час віддати перевагу європейському виробництву… Усі європейські держави повинні зрозуміти, що сьогодні перед цими американськими рішеннями ми повинні навчитися краще захищати і відстоювати наші економічні інтереси», - додав він.