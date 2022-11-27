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Европа должна защищать свои экономические интересы от пакета субсидий США – Франция

Европа должна защищать свои экономические интересы от пакета субсидий США – Франция

Киев • УНН

 • 1330603 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Франция может попытаться договориться о некоторых исключениях из таможенных пошлин и ограничений, налагаемых антиинфляционным законом США, но Европа должна действовать для защиты экономических интересов блока, заявил в воскресенье министр финансов Бруно Ле Мер, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Ле Мер будет сопровождать президента Франции Эммануэля Макрона во время государственного визита в Соединенные Штаты на следующей неделе.

Европейцы говорят, что масштабный пакет субсидий для защиты американских производителей в Законе о снижении инфляции может нанести удар по отраслям, которые уже оправились от высоких цен на энергоносители, вызванные вторжением россии в Украину.

Цитата

«Франция может потребовать освобождения от некоторых пошлин и ограничений, наложенных администрацией США. Но настоящий вопрос, который мы должны задать себе, состоит в том, какого рода глобализация нас ждет впереди?», - сказал Ле Мер телеканалу France 3.

«Китай отдает предпочтение китайскому производству, Америка - американскому производству, Европе пора отдать предпочтение европейскому производству… Все европейские государства должны понять, что сегодня перед этими американскими решениями мы должны научиться лучше защищать и отстаивать наши экономические интересы», - добавил он.

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