Єврокомісія збирається на засідання з Генсеком НАТО: говоритимуть про війну в Україні та обороноздатність Європи

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"Наша співпраця (ЄС та НАТО - ред.) посилюється та зростає, що також відображено в новій спільній декларації, яку ми підписали вчора. Тож разом ми виводимо наше партнерство на новий рівень. Це відбувається на тлі посилення геополітичної конкуренції, оскільки ми знаємо, що наші конкуренти використовують усі можливі інструменти, щоб кинути нам виклик і підірвати нашу безпеку", - сказала вона.

Президент додала: "Сьогодні на засіданні ми будемо обговорювати загарбницьку війну росії проти України. Сьогодні 322 день вторгнення, і ми обговоримо нашу підтримку України від гуманітарної до економічної сторони до допомоги у сфері безпеки".

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За словами фон дер Ляєн, на засіданні також обговорять потенційні зміни, які необхідні у відповідній політиці ЄС, зважаючи на фон загрози безпеці в Європейському Союзі та європейському регіоні. Вона зауважила, що посилення оборони Європи також зміцнить Альянс.

"З початку війни з росією країни-учасниці почали збільшувати військові витрати. Це дуже добре, але нам потрібно не лише витрачати більше, але й краще. Важливо переконатися, що є співвідношення ціни та якості. Нам потрібно побудувати оперативно сумісні сили, що є найважливішою частиною", - повідомила вона.

Президент відзначила, що не менш важливим є збереження потужної промислової військової бази в Європі. Вона нагадала, що ЄС створив Європейський оборонний фонд, який допомагає розвивати найсучасніші військові технології, і тепер країни "повинні досягти прогресу в спільних оборонних закупівлях, щоб гармонізувати це та мати спільний підхід".

Нагадаємо

Європейський Союз та НАТО створили оперативну робочу групу для спільного захисту критичної інфраструктури.