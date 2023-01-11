Після вибухів на "Північних потоках": ЄС та НАТО створили оперативну групу із захисту критичної інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Європейський Союз та НАТО створили оперативну робочу групу для спільного захисту критичної інфраструктури. Про це під час спільного брифінгу повідомили Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає кореспондент УНН.
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"Це новий важливий напрямок нашої співпраці - безпека нашої інфраструктури. Ми спостерігали за саботажем на "Північному потоці", який показав, що ми повинні бути готові протистояти цьому новому типу загроз. Тому сьогодні ми запускаємо оперативну групу ЄС-НАТО з питань стійкості критичної інфраструктури", - заявила Урсула фон дер Ляєн.
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Президент Єврокомісії зазначила, що робоча група складатиметься з експертів НАТО та ЄС, які "працюватимуть рука об руку", щоб визначити ключові загрози для критичної інфраструктури, розглянути стратегічні слабкі місця та розробити ключові принципи, які підвищать стійкість.
За її словами, спочатку група охопить чотири сектори: транспорт, енергетику, цифрові технології та космос. Про висновки група доповість країнам-членам ЄС та НАТО, а також союзникам. Фон дер Ляєн повідомила, що йдеться передусім про обмін інформацією, раннє попередження про загрози, спільний досвід країн.
Своєю чергою, Столтенберг зазначив, що у світі геополітичної конкуренції, що зростає, ЄС та НАТО будуть звертатися до нових сфер, таких як космічні новітні та проривні технології та вплив зміни клімату на безпеку.
"Стійкість і захист критично важливої інфраструктури є ключовою частиною наших спільних зусиль, оскільки ми маємо як президента путіна, який використовує енергетичну зброю, так і, як ви згадали, саботаж газопроводів "Північний потік"... Ми хочемо разом розглянути, як зробити критично важливу інфраструктуру, технології та ланцюжки поставок більш стійкими до потенційних загроз і вжити заходів, щоб подолати потенційні вразливості", - сказав він.
Нагадаємо
ЄС та НАТО у новій спільній декларації, представленій 10 січня, про співпрацю вимагають від росії негайно припинити війну та піти з України, а також висловлюють повну солідарність з Україною та підтверджують підтримку її незалежності, суверенітету та територіальній цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів.