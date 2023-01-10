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ЄС та НАТО вимагають від рф припинити війну та обіцяють підтримку України - декларація

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. ЄС та НАТО у новій спільній декаларції про співпрацю вимагають від росії негайно припинити війну та піти з України, а також висловлюють повну солідарність з Україною та підтверджують підтримку її незалежності, суверенітету та територіальній цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів, як і невід'ємне право України на самооборону та вибір своєї долі, пише УНН.

ЄС та НАТО вимагають від рф припинити війну та обіцяють підтримку України - декларація

Деталі

Так, у декаларції НАТО та ЄС згадано наступне:

  • Стратегічне партнерство НАТО-ЄС ґрунтується на наших спільних цінностях, нашій рішучості вирішувати спільні проблеми та нашій однозначній прихильності до зміцнення та захисту миру, свободи та процвітання в євроатлантичному регіоні.
  • Сьогодні ми зіштовхнулися із найсерйознішою загрозою євроатлантичній безпеці за останні десятиліття. Жорстока війна росії проти України порушує міжнародне право та принципи Статуту ООН. Вона підриває європейську та глобальну безпеку та стабільність. Війна росії посилила продовольчу та енергетичну кризу, що торкнулася мільярдів людей у всьому світі.
  • Ми рішуче засуджуємо російську агресію. росія має негайно припинити цю війну та піти з України. Ми висловлюємо нашу повну солідарність з Україною та підтверджуємо нашу непохитну та постійну підтримку її незалежності, суверенітету та територіальній цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми повністю підтримуємо невід'ємне право України на самооборону та вибір своєї долі.
  • Авторитарні актори кидають виклик нашим інтересам, цінностям та демократичним принципам, використовуючи багато засобів — політичних, економічних, технологічних та військових.
  • Ми живемо в епоху зростаючої стратегічної конкуренції. Напористість і політика Китаю, що зростають, створюють проблеми, які нам необхідно вирішувати.
  • Безперервний конфлікт, крихкість та нестабільність у нашому європейському сусідстві підривають нашу безпеку та створюють благодатний ґрунт для стратегічних конкурентів, а також терористичних груп, які прагнуть отримати вплив, дестабілізувати суспільство та створити загрозу нашій безпеці.
  • Як наголошується як у Стратегічній концепції НАТО, так і в Стратегічному компасі ЄС, це ключовий момент для євроатлантичної безпеки та стабільності, який більш ніж будь-коли демонструє важливість трансатлантичних зв'язків і закликає до більш тісної співпраці ЄС-НАТО.
  • НАТО залишається основою колективної оборони для своїх союзників і має важливе значення для євроатлантичної безпеки. Ми визнаємо цінність більш сильної та спроможної європейської оборони, яка робить позитивний внесок у глобальну та трансатлантичну безпеку, є доповненням до НАТО та сумісною з ним.
  • Наше стратегічне партнерство, що взаємодоповнюється, сприяє зміцненню безпеки в Європі та за її межами. НАТО та ЄС відіграють взаємодоповнюючі, узгоджені та взаємопідсилюючі ролі у підтримці міжнародного миру та безпеки. Ми й надалі мобілізуватимемо сукупний набір наявних у нашому розпорядженні інструментів, чи то політичних, економічних чи військових, для досягнення наших спільних цілей на благо нашого мільярда громадян.
  • Спираючись на Варшавську спільну декларацію 2016 р. та Брюссельську спільну декларацію 2018 р., які значно розширили широту та глибину нашого партнерства, встановленого понад двадцять років тому, ми досягли безпрецедентного прогресу в усіх сферах співпраці.
  • Ми досягли відчутних результатів у протидії гібридним та кіберзагрозам, оперативній співпраці, включаючи морські питання, військову мобільність, оборонні можливості, оборонну промисловість та дослідження, навчання, боротьбу з тероризмом та нарощування потенціалу партнерів.
  • У міру того, як загрози та виклики безпеки, з якими ми стикаємося, стають все більшими за масштабами та розміром, ми виведемо наше партнерство на новий рівень на основі нашої давньої співпраці. Ми і надалі зміцнюватимемо нашу співпрацю в існуючих галузях, а також розширюватимемо та поглиблюватимемо нашу співпрацю, реагуючи, зокрема, на зростаючу геостратегічну конкуренцію, у питаннях стійкості, захисту найважливішої інфраструктури, нових та проривних технологій, космосу, наслідків зміни клімату для безпеки, а також маніпулювання інформацією та втручання ззовні.
  • Підписуючи цю декларацію, ми просуватимемо партнерство НАТО-ЄС у тісних консультуванні та співпраці з усіма союзниками по НАТО та державами-членами ЄС у дусі повної взаємної відкритості та відповідно до автономії ухвалення рішень нашими відповідними організаціями та без будь-яких упереджень до специфіки політики безпеки та оборони кожного з наших членів. У цьому контексті ми вважаємо, що прозорість має вирішальне значення. Ми закликаємо до якнайповнішої участі союзників у НАТО, які не є членами ЄС, у його ініціативах. Ми заохочуємо максимально можливе залучення членів ЄС, які не входять до Альянсу, до його ініціативи.
  • Ми оцінюватимемо прогрес на регулярній основі.

    • Доповнення

    Декаларцію підписано у Брюсселі 10 січня 2023 року у трьох примірниках. Її підписали голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Євроради Шарль Мішель та Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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