ЕС и НАТО требуют от рф прекратить войну и обещают поддержку Украины - декларация

КИЕВ. 10 января. УНН. ЕС и НАТО в новой совместной декларации о сотрудничестве требуют от россии немедленно прекратить войну и уйти из Украины, а также выражают полную солидарность с Украиной и подтверждают поддержку ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ, как и неотъемлемое право Украины на самооборону и выбор своей судьбы, пишет УНН.