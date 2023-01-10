ЕС и НАТО требуют от рф прекратить войну и обещают поддержку Украины - декларация

Детали
В декаларции НАТО и ЕС упомянуто следующее:
Стратегическое партнерство НАТО-ЕС основывается на наших общих ценностях, нашей решимости решать общие проблемы и нашей однозначной приверженности укреплению и защите мира, свободы и процветания в евроатлантическом регионе.
Сегодня мы столкнулись с самой серьезной угрозой евроатлантической безопасности за последние десятилетия. Жестокая война россии против Украины нарушает международное право и принципы Устава ООН. Она подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Война россии усугубила продовольственный и энергетический кризис, затронувший миллиарды людей во всем мире.
Мы решительно осуждаем российскую агрессию. россия должна немедленно прекратить эту войну и уйти из Украины. Мы выражаем нашу полную солидарность с Украиной и подтверждаем нашу непоколебимую и постоянную поддержку ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ. Мы полностью поддерживаем неотъемлемое право Украины на самооборону и выбор своей судьбы.
Авторитарные игроки бросают вызов нашим интересам, ценностям и демократическим принципам, используя множество средств — политических, экономических, технологических и военных.
Мы живем в эпоху растущей стратегической конкуренции. Растущая напористость и политика Китая создают проблемы, которые нам необходимо решать.
Непрекращающийся конфликт, хрупкость и нестабильность в нашем европейском соседстве подрывают нашу безопасность и создают благодатную почву для стратегических конкурентов, а также террористических групп, которые стремятся получить влияние, дестабилизировать общество и создать угрозу нашей безопасности.
Как отмечается как в Стратегической концепции НАТО, так и в Стратегическом компасе ЕС, это ключевой момент для евроатлантической безопасности и стабильности, который более чем когда-либо демонстрирует важность трансатлантических связей и призывает к более тесному сотрудничеству ЕС-НАТО.
НАТО остается основой коллективной обороны для своих союзников и имеет важное значение для евроатлантической безопасности. Мы признаем ценность более сильной и дееспособной европейской обороны, которая вносит позитивный вклад в глобальную и трансатлантическую безопасность, является дополнением к НАТО и совместима с ним.
Наше взаимодополняющее стратегическое партнерство способствует укреплению безопасности в Европе и за ее пределами. НАТО и ЕС играют взаимодополняющие, согласованные и взаимоусиливающие роли в поддержании международного мира и безопасности. Мы и в дальнейшем будем мобилизовать совокупный набор имеющихся в нашем распоряжении инструментов, будь то политических, экономических или военных, для достижения наших общих целей на благо нашего миллиарда граждан.
Опираясь на Варшавскую совместную декларацию 2016 г. и Брюссельскую совместную декларацию 2018 г., которые значительно расширили широту и глубину нашего партнерства, установленного более двадцати лет назад, мы достигли беспрецедентного прогресса во всех областях сотрудничества.
Мы достигли ощутимых результатов в противодействии гибридным и киберугрозам, оперативному сотрудничеству, включая морские вопросы, военную мобильность, оборонные возможности, оборонную промышленность и исследования, обучение, борьбу с терроризмом и наращивание потенциала партнеров.
По мере того, как угрозы и вызовы безопасности, с которыми мы сталкиваемся, становятся все больше по масштабам и размеру, мы выведем наше партнерство на новый уровень на основе нашего давнего сотрудничества. Мы будем и дальше укреплять наше сотрудничество в существующих областях, а также расширять и углублять наше сотрудничество, реагируя, в частности, на растущую геостратегическую конкуренцию, в вопросах устойчивости, защиты важнейшей инфраструктуры, новых и прорывных технологий, космоса, последствий изменения климата для безопасности, а также манипулирования информацией и внешнего вмешательства.
Подписывая эту декларацию, мы будем продвигать партнерство НАТО-ЕС в тесном консультировании и сотрудничестве со всеми союзниками по НАТО и государствами-членами ЕС в духе полной взаимной открытости и в соответствии с автономией принятия решений нашими соответствующими организациями и без каких-либо предубеждений к специфике политики безопасности и обороны каждого из наших членов. В этом контексте мы считаем, что прозрачность имеет решающее значение. Мы призываем к полнейшему участию союзников в НАТО, не являющихся членами ЕС, в его инициативах. Мы поощряем максимально возможное привлечение членов ЕС, не входящих в Альянс, к его инициативе.
Мы будем оценивать прогресс на регулярной основе.
Дополнение
Декларция подписана в Брюсселе 10 января 2023 года в трех экземплярах. Ее подписали глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель и Генсек НАТО Йенс Столтенберг.