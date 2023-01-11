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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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После взрывов на "Северных потоках": ЕС и НАТО создали оперативную группу по защите критической инфраструктуры

Киев • УНН

 • 398226 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Европейский Союз и НАТО создали оперативную рабочую группу для совместной защиты критической инфраструктуры. Об этом во время совместного брифинга сообщили Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.

После взрывов на "Северных потоках": ЕС и НАТО создали оперативную группу по защите критической инфраструктуры

Цитата

"Это новое важное направление нашего сотрудничества - безопасность нашей инфраструктуры. Мы наблюдали за саботажем на "Северном потоке", который показал, что мы должны быть готовы противостоять этому новому типу угроз. Поэтому сегодня мы запускаем оперативную группу ЕС-НАТО по вопросам устойчивости критической инфраструктуры", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Детали

Президент Еврокомиссии отметила, что рабочая группа будет состоять из экспертов НАТО и ЕС, которые "будут работать рука об руку", чтобы определить ключевые угрозы для критической инфраструктуры, рассмотреть стратегические слабые места и разработать ключевые принципы, которые повысят устойчивость.

По ее словам, сначала группа охватит четыре сектора: транспорт, энергетику, цифровые технологии и космос. О выводах группа доложит странам-членам ЕС и НАТО, а также союзникам. Фон дер Ляйен сообщила, что речь идет прежде всего об обмене информацией, раннем предупреждении об угрозах, совместном опыте стран.

В свою очередь, Столтенберг отметил, что в мире растущей геополитической конкуренции ЕС и НАТО будут обращаться к новым сферам, таким как космические новейшие и прорывные технологии и влияние изменения климата на безопасность.

"Устойчивость и защита критически важной инфраструктуры является ключевой частью наших совместных усилий, поскольку у нас есть как президент путин, который использует энергетическое оружие, так и, как вы упомянули, саботаж газопроводов "Северный поток"... Мы хотим вместе рассмотреть, как сделать критически важную инфраструктуру, технологии и цепочки поставок более устойчивыми к потенциальным угрозам и принять меры, чтобы преодолеть потенциальные уязвимости", - сказал он.

Напомним

ЕС и НАТО в новой совместной декларации, представленной 10 января, о сотрудничестве требуют от России немедленно прекратить войну и уйти из Украины, а также выражают полную солидарность с Украиной и подтверждают поддержку ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ.

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