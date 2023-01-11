Еврокомиссия собирается на заседание с Генсеком НАТО: будут говорить о войне в Украине и обороноспособности Европы

Цитата

"Наше сотрудничество (ЕС и НАТО - ред.) усиливается и растет, что также отражено в новой совместной декларации, которую мы подписали вчера. Поэтому вместе мы выводим наше партнерство на новый уровень. Это происходит на фоне усиления геополитической конкуренции, поскольку мы знаем, что наши конкуренты используют все возможные инструменты, чтобы бросить нам вызов и подорвать нашу безопасность", - сказала она.

Президент добавила: "Сегодня на заседании мы будем обсуждать захватническую войну россии против Украины. Сегодня 322 день вторжения, и мы обсудим нашу поддержку Украины от гуманитарной до экономической стороны до помощи в сфере безопасности".

Детали

По словам фон дер Ляйен, на заседании также обсудят потенциальные изменения, которые необходимы в соответствующей политике ЕС, учитывая фон угрозы безопасности в Европейском Союзе и европейском регионе. Она отметила, что усиление обороны Европы также укрепит Альянс.

"С начала войны с россией страны-участницы начали увеличивать военные расходы. Это очень хорошо, но нам нужно не только тратить больше, но и лучше. Важно убедиться, что есть соотношение цены и качества. Нам нужно построить оперативно совместимые силы, что является важнейшей частью", - сообщила она.

Президент отметила, что не менее важным является сохранение мощной промышленной военной базы в Европе. Она напомнила, что ЕС создал Европейский оборонный фонд, который помогает развивать самые современные военные технологии, и теперь страны "должны достичь прогресса в совместных оборонных закупках, чтобы гармонизировать это и иметь общий подход".

Напомним

Европейский Союз и НАТО создали оперативную рабочую группу для совместной защиты критической инфраструктуры.