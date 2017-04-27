Єврокомісія запропонувала спільні для країн ЄС соціальні стандарти
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Європейська комісія після кількох років підготовки оприлюднила хартію, яка пропонує уніфіковані стандарти соціального захисту для всіх країн Євросоюзу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Документ під назвою “Європейські основи соціальних прав” передбачає, зокрема, більш ліберальні правила відпусток для догляду за дитиною чи хворим родичем, рівні права на роботу та освіту, підтримку під час пошуку роботи, а також гнучкіші трудові угоди.
Наприклад, хартія пропонує обов’язково надавати працюючим чоловікам щонайменше 10 днів оплачуваної відпустки при народженні дитини. Для кожного з батьків також передбачається по чотири місяці оплачуваного декрету.
Єврокомісія також сподівається, що нові правила сприятимуть гендерному балансу на ринку праці. За статистикою ЄС, зайнятість жінок залишається на 11,6% нижчою за чоловічу.
“Нам потрібне ставлення XXI століття до життя та роботи, до жінок та чоловіків”, — прокоментував новації єврокомісар Франс Тіммерманс.
У Єврокомісії висловили надію, що документ, хоча він і не має обов’язкової сили, заохотить країни ЄС до ухвалення спільних принципів соціального захисту.
“Нам необхідно знову завоювати довіру людей”, — заявила єврокомісар із соціальних питань Маріанна Тіссен.
Європейська конфедерація профспілок виступила на підтримку проекту, тоді як Конфедерація європейського бізнесу його розкритикувала.
“Людям потрібно більше робочих місць та більші статки, а не погано вигадане законодавство, яке зашкодить працевлаштуванню”, — наголосила президент об’єднання Емма Марчегалью.
Нагадаємо, 26 квітня члени Комітету постійних представників Європейського союзу ухвалили рішення про надання Україні безвізового режиму з ЄС.