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Еврокомиссия предложила общие для стран ЕС социальные стандарты

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Европейская комиссия после нескольких лет подготовки обнародовала хартию, которая предлагает унифицированные стандарты социальной защиты для всех стран Евросоюза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Еврокомиссия предложила общие для стран ЕС социальные стандарты

Документ под названием “Европейские основы социальных прав” предусматривает, в частности, более либеральные правила отпусков по уходу за ребенком или больным родственником, равные права на работу и образование, поддержку при поиске работы, а также гибкие трудовые соглашения.

Например, хартия предлагает обязательно предоставлять работающим мужчинам не менее 10 дней оплачиваемого отпуска при рождении ребенка. Для каждого из родителей также предполагается по четыре месяца оплачиваемого декрета.

Еврокомиссия также надеется, что новые правила будут способствовать гендерному балансу на рынке труда. По статистике ЕС, занятость женщин остается на 11,6% ниже мужской.

“Нам нужно отношение XXI века к жизни и работе, женщинам и мужчинам”, — прокомментировал нововведение еврокомиссар Франс Тиммерманс.

В Еврокомиссии выразили надежду, что документ, хотя он и не имеет обязательной силы, поощрит страны ЕС к принятию общих принципов социальной защиты.

“Нам необходимо вновь завоевать доверие людей”, — заявила еврокомиссар по социальным вопросам Марианна Тиссен.

Европейская конфедерация профсоюзов выступила в поддержку проекта, тогда как Конфедерация европейского бизнеса его раскритиковала.

“Людям нужно больше рабочих мест и большее благосостояние, а не плохо придуманное законодательство, которое будет мешать трудоустройству”, — отметила президент объединения Эмма Марчегалью.

Напомним, 26 апреля члены Комитета постоянных представителей Европейского союза приняли решение о предоставлении Украине безвизового режима с ЕС.

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