Єврокомісія проведе зустріч експертів через хаос на кордонах ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Європейська комісія збере експертів з країн-учасниць в Брюсселі через хаос і величезні затримки подорожуючих, що виникли внаслідок нових правил безпеки на зовнішніх кордонах ЄС, передає УНН з посиланням на Euobserver.
"Ми наразі знаходимося в контакті з кількома державами-членами через величезні черги, і ми будемо мати нараду експертів на цьому тижні для вирішення цих питань", - заявив журналістам представник Єврокомісії.
Зазначимо, що нові жорсткіші правила на в'їзд до ЄС є частиною зусиль по боротьбі з тероризмом після того, як громадяни ЄС здійснили атаки в Парижі.
Національні органи були зобов'язані з минулого тижня перевіряти паспорти за допомогою бази даних при кожному перетині зовнішніх кордонів ЄС.
Через кілька годин після запуску нових правил, Словенія призупинила перевірки, через масові пробки на кордоні з Хорватією, яка не входить в Шенгенську зону.
Величезні затримки були також зареєстровані в аеропортах Греції та Іспанії.
Грецькі поліцейські оголосили, що вони призупинять систематичні перевірки документів громадян ЄС на шість місяців, але це не стосуватиметься перетинів сухопутних та морських кордонів.
Нагадаємо, що пропозиція на запровадження перевірок документів була оголошена в грудні 2015. І, зокрема, всього за 2015 рік було зафіксовано 200 млн перетинів зовнішніх кордонів ЄС.
Єврокомісія повідомила, що влада має право відступати від перевірок на сухопутних і морських кордонах, але спочатку необхідно забезпечити "ретельну оцінку ризику", щоб переконатися, що загальний рівень безпеки не послабиться.
Як повідомляв УНН, з 7 квітня Європейський союз посилив контроль на зовнішніх кордонах, тепер перевірятимуть і громадян ЄС.