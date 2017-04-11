Еврокомиссия проведет встречу экспертов из-за хаоса на границах ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Европейская комиссия соберет экспертов из стран-участниц в Брюсселе из-за хаоса и огромных задержек путешественников, которые возникли вследствии новых правил безопасности на внешних границах ЕС, передает УНН со ссылкой на Euobserver.
"Мы сейчас находимся в контакте с несколькими государствами-членами через огромные очереди, и мы проведем совещание экспертов на этой неделе для решения этих вопросов", - заявил журналистам представитель Еврокомиссии.
Отметим, что новые жесткие правила на въезд в ЕС является частью усилий по борьбе с терроризмом после того, как граждане ЕС осуществили атаки в Париже.
Национальные органы обязаны с прошлой недели проверять паспорта с помощью базы данных при каждом пересечении внешних границ ЕС.
Через несколько часов после запуска новых правил, Словения приостановила проверки, из-за массовых пробок на границе с Хорватией, которая не входит в Шенгенскую зону.
Огромные задержки были также зарегистрированы в аэропортах Греции и Испании.
Греческие полицейские объявили, что они приостановят систематические проверки документов граждан ЕС на шесть месяцев, но это не будет касаться пересечений сухопутных и морских границ.
Напомним, что предложение на внедрение проверок документов была объявлено в декабре 2015. И в частности, всего 2015 года было зафиксировано 200 млн пересечений внешних границ ЕС.
Еврокомиссия сообщила, что власти имеют право отступать от проверок на сухопутных и морских границах, но сначала необходимо обеспечить "тщательные оценки рисков", чтобы убедиться, что общий уровень безопасности не ослабнет.
Как сообщал УНН, с 7 апреля Европейский союз усилил контроль на внешних границах, теперь будут проверять и граждан ЕС.