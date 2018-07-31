Єврокомісія не хоче скорочення штату через Brexit

"Наслідки Brexit для завантаженості і функціонування адміністрацій установ обмежені, і Brexit може навіть призвести до більшого навантаження в деяких областях", - йдеться у документі Єврокомісії.

У документі, який на початку цього місяця обговорювався європейськими комісарами, стверджується, що "англійська мова залишиться офіційною і робочою мовою, і тому у установ ЄС буде потреба в працівниках, що спеціалізуються на мовах", тому перекладачі все одно знадобляться.

У ньому також стверджується, що, хоча "представництво в Великій Британії і регіональні офіси у Белфасті, Кардіффі і Единбурзі будуть закриті", ЄС як і раніше буде потребувати дипломатичного представництва у Британії, і "очікується, що делегація ЄС почне роботу в Лондоні в 2019 році".

"Сполучене Королівство не зникне. Залежно від умов заключної угоди зі Сполученим Королівством буде необхідність у тому, щоб співробітники всіх рівнів працювали з британськими документами", - сказано в документі.

Там також сказано, що "єдиними відомими факторами є скорочення кількості членів тих установ, які мають чітко визначену структуру членства, заснованого на належності до держави-члена". Це посилання на Європейський парламент, в якому не буде британських депутатів і співробітників. Крім того, в Єврокомісії і Європейській рахунковій палаті стане на одного комісара/члена менше, як і стане менше персоналу. Також троє членів Європейського суду - від Великої Британії.

Раніше ЄС відкинув британський план щодо митного союзу після Brexit.