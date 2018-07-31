Еврокомиссия не хочет сокращения штата из-за Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Европейская комиссия призвала страны-члены ЕС не использовать Brexit в качестве предлога для сокращения числа сотрудников, работающих в учреждениях ЕС. Об этом со ссылкой на документ Еврокомиссии сообщает Politico, передает УНН.
"Последствия Brexit для загруженности и функционирования администраций учреждений ограничены, и Brexit может даже привести к большей нагрузке в некоторых областях", - говорится в документе Еврокомиссии.
В документе, который в начале этого месяца обсуждался европейскими комиссарами, утверждается, что "английский язык останется официальным и рабочим языком, и поэтому у учреждений ЕС будет потребность в сотрудниках, специализирующихся на языках", поэтому переводчики все равно понадобятся.
В нем также утверждается, что, хотя "представительство в Великобритании и региональные офисы в Белфасте, Кардиффе и Эдинбурге будут закрыты", ЕС по-прежнему будет нуждаться в дипломатическом представительстве в Великобритании, и "ожидается, что делегация ЕС начнет работу в Лондоне в 2019 году".
"Соединенное Королевство не исчезнет. В зависимости от условий заключительного соглашения с Соединенным Королевством будет необходимость в том, чтобы сотрудники всех уровней работали с британскими документами", - сказано в документе.
Там также говорится, что "единственными известными факторами является сокращение числа членов тех учреждений, которые имеют четко определенную структуру членства, основанного на принадлежности к государству-члену". Это ссылка на Европейский парламент, в котором не будет британских депутатов и сотрудников. Кроме того, в Еврокомиссии и Европейской счетной палате станет на одного комиссара/члена меньше, как и станет меньше персонала. Также трое членов Европейского суда - от Великобритании.
Ранее ЕС отверг британский план по таможенному союзу после Brexit.