ЄС збирається продовжити заборону на в'їзд

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Віце-президент Єврокомісії Маргарітіс Схінас, що відповідає за "просування європейського способу життя", заявив у четвер членам Європарламенту, що обмеження на поїздки на місяць майже для всіх, хто сподівається потрапити до Європейського Союзу, будуть продовжені. Про це пише EUobserver, передає УНН.

"Ви всі знайомі з заходами, які ми ухвалили, щоб обмежити в'їзд до Європейського Союзу на місяць. Я думаю, що ситуація змушує нас продовжити ці обмеження", - сказав він.

Нагадаємо, у середині березня стало відомо, що Європейський Союз закриває зовнішні кордони на 30 днів для необов’язкових поїздок громадян третіх держав, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

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