ЕС собирается продлить запрет на въезд
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас, отвечающий за "продвижение европейского образа жизни", заявил в четверг членам Европарламента, что ограничения на поездки на месяц почти для всех, кто надеется попасть в Европейский Союз, будут продлены. Об этом пишет EUobserver, передает УНН.
"Вы все знакомы с мерами, которые мы приняли, чтобы ограничить въезд в Европейский Союз на месяц. Я думаю, что ситуация заставляет нас продлить эти ограничения", - сказал он.
Напомним, в середине марта стало известно, что Европейский Союз закрывает внешние границы на 30 дней для необязательных поездок граждан третьих государств, чтобы предотвратить распространение коронавируса.