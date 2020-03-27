ЄС закликав розслідувати повідомлення ООН про катування на Донбасі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Євросоюз очікує негайного та всебічного розслідування повідомлень про довільні затримання, катування та жорстке поводження із затриманими під час війни на Сході України. Про це в п'ятницю, 27 березня, заявила Європейська зовнішньополітична служба (ЄЗС), передає УНН із посиланням на DW.

Служба посилається на нову доповідь Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКЧП), в якій представлені докази тортур ув’язнених на територіях, контрольованих як сепаратистами, так і українським урядом. ЄЗС підкреслює, що “повідомлення звільнених щодо умов їх тримання під вартою викликають жах”.

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У ЄС наполягають на тому, що незалежні міжнародні спостерігачі, як-от Міжнародний комітет Червоного Хреста і УВКПЛ, мають отримати повний доступ до всіх затриманих і місць утримання під вартою.

Європейський Союз очікує, що Росія здійснить “значний вплив на підтримувані нею збройні формування з метою досягнення стійкого і мирного політичного врегулювання конфлікту на Сході України”.

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