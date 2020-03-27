ЕС призвал расследовать сообщения ООН о пытках в Донбассе

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 94689 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102281 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104385 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103490 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111806 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100398 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104966 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106577 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131513 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
ЕС призвал расследовать сообщения ООН о пытках в Донбассе

ЕС призвал расследовать сообщения ООН о пытках в Донбассе

Киев  •  УНН

 • 16787 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Евросоюз ожидает немедленного и всестороннего расследования сообщений о произвольных задержаниях, пытках и жестоком обращении с задержанными во время войны на Востоке Украины. Об этом в пятницу, 27 марта, заявила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС), передает УНН со ссылкой на DW.

Служба ссылается на новый доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в котором представлены доказательства пыток заключенных на территориях, контролируемых как сепаратистами, так и украинским правительством. ЕВС подчеркивает, что “сообщение освобожденных по условиям их содержания под стражей вызывают ужас”.

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В ЕС настаивают на том, что независимые международные наблюдатели, например Международный комитет Красного Креста и УВКПЧ, должны получить полный доступ ко всем задержанным и местам содержания под стражей.

Европейский Союз ожидает, что Россия осуществит “значительное влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования с целью достижения устойчивого и мирного политического урегулирования конфликта на Востоке Украины”.

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