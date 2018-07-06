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ЄС виділив майже 150 млн євро на автодорогу, що сполучає Польщу з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Майже 146 мільйонів євро з бюджету Європейського Союзу буде призначено на дорожнє сполучення між Варшавою та Любліном. Автодорога S17 є частиною трансєвропейської транспортної мережі та з’єднує Польщу з Україною. Про виділення коштів з Фонду гуртування повідомляє "Польське Радіо" з посиланням на Європейську комісію, передає УНН.

Новий відрізок автомагістралі S17 (автомобільна дорога Варшава-Гребенне, що нині будується - ред.), Ґурашка-Ґарволін, що має бути введений в експлуатацію восени наступного року.

"Ця інвестиція поліпшить безпеку на автошляхах, підвищить комфорт подорожей та скоротить час цієї подорожі в регіоні", - сказав речник Комісії Марґарітіс Схінас.

Брюссель також поінформував, що цей проект збільшить територіальну цілісність цієї частини Польщі та поліпшить сполучення із сусідніми країнами.

Як повідомляв УНН, у Львівській області шахтарі перекрили одну із доріг, яка веде у напрямку до українсько-польського кордону, вимагаючи виплати боргів із зарплати. На роботу пункту пропуску акція не вплинула.

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