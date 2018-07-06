ЄС виділив майже 150 млн євро на автодорогу, що сполучає Польщу з Україною

Новий відрізок автомагістралі S17 (автомобільна дорога Варшава-Гребенне, що нині будується - ред.), Ґурашка-Ґарволін, що має бути введений в експлуатацію восени наступного року.

"Ця інвестиція поліпшить безпеку на автошляхах, підвищить комфорт подорожей та скоротить час цієї подорожі в регіоні", - сказав речник Комісії Марґарітіс Схінас.



Брюссель також поінформував, що цей проект збільшить територіальну цілісність цієї частини Польщі та поліпшить сполучення із сусідніми країнами.



Як повідомляв УНН, у Львівській області шахтарі перекрили одну із доріг, яка веде у напрямку до українсько-польського кордону, вимагаючи виплати боргів із зарплати. На роботу пункту пропуску акція не вплинула.