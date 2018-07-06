ЕС выделил почти 150 млн евро на автодорогу, соединяющую Польшу с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Почти 146 млн евро из бюджета Европейского Союза будет отправлено на дорожное сообщение между Варшавой и Люблином. Автодорога S17 является частью трансевропейский транспортной сети и соединяет Польшу с Украиной. О выделении средств из Фонда сплочения сообщае "Польское радио" с ссылкой на Европейскую комиссию, передает УНН.
Новый отрезок автомагистрали S17 (автомобильная дорога Варшава-Гребенне, что сейчас строится - ред.), Гурашка-Гарволин, что должен быть введен в эксплуатацию осенью следующего года.
"Эта инвестиция улучшит безопасность на автодорогах, повысит комфорт путешествий и сократит время этого путешествия в регионе", - сказал представитель Комиссии Марґаритис Схинас.
Брюссель также сообщил, что этот проект увеличит территориальную целостность этой части Польши и улучшит сообщение с соседними странами.
Как сообщал УНН, во Львовской области шахтеры перекрыли одну из дорог, по направлению к украинскому-польской границы, требуя выплаты долгов по зарплате. На работу пункта пропуска акция не повлияла.