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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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ЄС виділив 500 млн євро на підтримку українських біженців – Зеленський

ЄС виділив 500 млн євро на підтримку українських біженців – Зеленський

Київ • УНН

 • 100251 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. У своєму Twitter повідомив про фінансову підтримку Європейського Союзу у розмірі 500 мільйонів євро для українських біженців. Про це повідомляє УНН.

Цитата

"Вдячний Урсулі фон дер Ляєн за ухвалення важливого рішення про правовий статус українців, які знаходять притулок у Євросоюзі внаслідок російської агресії. Виділення Європейською комісією першого траншу допомоги у 500 млн євро дасть змогу забезпечити гідні умови їх перебування", - про це повідомляє Президент.

Додамо

Європарламент переважною більшістю голосів прийняв необов'язкову резолюцію, що закликає інституції Євросоюзу "працювати над наданням Україні статусу кандидата в члени ЄС".

Так, за резолюцію "російська агресія проти України" проголосувало 637 європарламентарів, ще 13 були проти і 26 втрималися від голосування.

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