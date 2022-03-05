ЄС виділив 500 млн євро на підтримку українських біженців – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У своєму Twitter повідомив про фінансову підтримку Європейського Союзу у розмірі 500 мільйонів євро для українських біженців. Про це повідомляє УНН.
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"Вдячний Урсулі фон дер Ляєн за ухвалення важливого рішення про правовий статус українців, які знаходять притулок у Євросоюзі внаслідок російської агресії. Виділення Європейською комісією першого траншу допомоги у 500 млн євро дасть змогу забезпечити гідні умови їх перебування", - про це повідомляє Президент.
Додамо
Європарламент переважною більшістю голосів прийняв необов'язкову резолюцію, що закликає інституції Євросоюзу "працювати над наданням Україні статусу кандидата в члени ЄС".
Так, за резолюцію "російська агресія проти України" проголосувало 637 європарламентарів, ще 13 були проти і 26 втрималися від голосування.