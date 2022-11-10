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ЄС пообіцяв Молдові 250 млн доларів на подолання гострої енергетичної кризи

ЄС пообіцяв Молдові 250 млн доларів на подолання гострої енергетичної кризи

Київ • УНН

 • 245423 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у четвер відвідала Молдову з офіційним візитом, де вона оголосила про пакет підтримки у розмірі 250 мільйонів євро, щоб допомогти країні подолати гостру зимову енергетичну кризу на тлі війни, передає УНН з посиланням на NewsMaker.

Деталі

Глава ЄС заявила, що Молдова отримає 100 мільйонів євро у вигляді грантів і ще стільки ж у вигляді кредитів від блоку, щоб допомогти їй задовольнити свої потреби в газі цієї зими, починаючи з 1 січня. Додаткові 50 млн євро допоможуть найбільш незахищеним громадянам країни, сказала вона.

"Європейська солідарність з Республікою Молдова непохитна, - заявила фон дер Ляйєн на пресконференції в Кишиневі після зустрічі з Майєю Санду. - Ми запевняємо вас, що зробимо все можливе, щоб допомогти вам пережити цю кризу".

Фон дер Ляйєн також повідомила у четвер, що наприкінці цього місяця в Парижі відбудеться зустріч донорів, щоб допомогти Молдові придбати енергоресурси.

У п'ятницю з офіційним візитом Молдову відвідає голова Європарламенту Роберта Метсола.

Доповнення

Молдова, населення якої становить близько 2,6 мільйона осіб, повністю залежить від постачання газу з росії. Але росія використала цю залежність, щоб чинити тиск на країну щодо її союзництва із Заходом, і останніми тижнями вдвічі скоротила постачання газу, що спровокувало безпрецедентну енергетичну кризу напередодні зими.

Санду заявив, що рішення Москви скоротити постачання рівносильно "політичному шантажу" в країні, де тарифи на електроенергію для населення зросли у шість разів за останній рік на тлі стрімкого зростання інфляції.

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