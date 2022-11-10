ЕС пообещал Молдове 250 млн долларов на преодоление острого энергетического кризиса

Детали

Глава ЕС заявила, что Молдова получит 100 миллионов евро в виде грантов и еще столько же в виде кредитов от блока, чтобы помочь ей удовлетворить свои потребности в газе нынешней зимой, начиная с 1 января. Дополнительные 50 млн евро помогут самым незащищенным гражданам страны, сказала она.

"Европейская солидарность с Республикой Молдова непоколебима, – заявила фон дер Ляйен на пресс-конференции в Кишиневе после встречи с Майей Санду. – Мы уверяем вас, что сделаем все возможное, чтобы помочь вам пережить этот кризис".

Фон дер Ляйен также сообщила в четверг, что в конце этого месяца в Париже состоится встреча доноров, чтобы помочь Молдове приобрести энергоресурсы.

В пятницу с официальным визитом Молдову посетит глава Европарламента Роберта Метсола.

Дополнение

Молдова, население которой составляет около 2,6 миллиона человек, полностью зависит от поставок газа из россии. Но россия использовала эту зависимость, чтобы оказывать давление на страну относительно ее союзничества с Западом, и в последние недели вдвое сократила поставки газа, что спровоцировало беспрецедентный энергетический кризис накануне зимы.

Санду заявил, что решение Москвы сократить поставки равносильно "политическому шантажу" в стране, где тарифы на электроэнергию для населения выросли в шесть раз за последний год на фоне стремительного роста инфляции.