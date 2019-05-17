ЄС планує запровадити нові санкції проти кібератак
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Європейський Союз планує запровадити нові санкції проти кібератак. Про це повідомляє EUobserver з посиланням на джерело у дипломатичних колах, передає УНН.
Очікується, що міністри фінансів ЄС на зустрічі, що відбудеться в Брюсселі сьогодні, 17 травня, погодять новий режим санкцій для осіб, визнаних винними у кібератаках.
Зазначається, що раніше ЄС погодив подібні заходами проти людей, які винні в зловживанні хімічною зброєю, і веде переговори про третій режим санкцій для порушників прав людини.
Нагадаємо, Міноборони Іспанії виявило сліди кібератаки на внутрішню мережу.