ЕС планирует ввести новые санкции против кибератак
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Европейский Союз планирует ввести новые санкции против кибератак. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на источник в дипломатических кругах, передает УНН.
Ожидается, что министры финансов ЕС на встрече, которая состоится в Брюсселе сегодня, 17 мая, согласуют новый режим санкций для лиц, признанных виновными в кибератаках.
Отмечается, что ранее ЕС согласовал подобные мераы против людей, которые виновны в злоупотреблении химическим оружием, и ведет переговоры о третьем режиме санкций для нарушителей прав человека.
Напомним, Минобороны Испании выявило следы кибератаки на внутреннюю сеть.