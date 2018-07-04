ЄС наростив експорт свинини, знизивши її вартість
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. У квітні поточного року країни ЄС експортували 167,8 тис. тонн свинини, що на 7% більше, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє галузеве видання Euro Meat News, передає УНН.
Зокрема за рік обсяги експорту європейської свинини в Китай збільшилися на 8%, в Японію - на 19%, в Південну Корею - на 25%, в США - на 35%.
Разом з цим, ЄС скоротила поставки свинини на Філіппіни - на 25% в річному вимірі.
Також наголошується, що за рік вартість експортної ціни свинини в ЄС знизилася в середньому на 3%.
Тим часом Україна продовжує нарощувати імпорт свинини. За підсумками минулого року приріст імпорту становив близько 60%.
Експерти пояснюють таку тенденцію скороченням поголів'я свиней в нашій країні на тлі епідемії африканської чуми.
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